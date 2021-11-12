中美意外就氣候變化問題達成共同宣言，新能源股向好，昨日跑出的保利協鑫（3800）和洛波（1108）再升7%及4.5%。手機設備股最壞時刻或已過，舜宇（2382）高見229元，比亞迪電子（0285）漲5%。遊戲股表現不錯，心動（2400）、祖龍娛樂（999）分別升6.3%及2.4%。

內房股多高開低走，建材偏弱，但傢俱和家電股仍有買盤，敏華（1999）、海爾（6690）升3.6%及1.2%。雖然市場就政策傳出大量版本，但中央立場不會再來一次開閘放水、漲價去庫存，而是要銀行為房企提供正常融資，停止倒閉潮、保交房，邏輯上新動工面積會逐漸下降，但未來數年交付仍會偏多，可扭轉對於家電和傢俱的悲觀預期。

敏華近期低位較年初高位已腰斬，集團即將公布業績，估計會受限電、運費、成本上漲等影響而較差。但市場相信PPI已見頂，運費也由高位稍為回落，相信最壞情況已過，業績前也見偷步買入，有望趁利淡兌現而回升，可候低於20天線附近收集。

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