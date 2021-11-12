內房融資回暖 招商蛇口發30億人幣票據
文章日期：2021年11月12日 12:19
內地房企融資回暖持續，據內地媒體指，招商蛇口（深）（001979）亦將在銀行間市場發行30億元人民幣（下同）中期票據。是繼昨日保利發展（滬）（600048）後，再一家大型內房成功發行銀行間市場注冊發行債務融資工具。
據指，是次招商蛇口將在銀行間市場發行30億元中期票據，其中3年期和5年期發行規模均為15億元，主體和債項評級均為「AAA」。此前，保利發展則將在銀行間市場發行20億元中期票據。
早前，在中國銀行間市場交易商協會於11月9日舉行房地產企業代表座談會，據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園（2007）、龍湖集團（0960）、佳源創盛、美的置業（3990）等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。目前與會名單上，已有招商蛇口及保利發展共兩間被指將發行債務融資工具。
另據內媒報導，從金融管理部門和多家銀行了解到， 10月房地產貸款投放較9月大幅回升，按月多增超過1500億元，其中房地產開發貸款按月多增500多億，個人住房貸款按月多增超千億。報導指，數據反映金融機構對房地產行業的融資行為明顯改善，預計11月份仍將保持按月增長態勢。
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