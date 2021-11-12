泰加指，為配合保監局，已經暫時停止、並將繼續暫時停止其外幣投資。但公司將仍然繼續執行其外幣投資不變，公司又強調，公司及泰加保險認為其外幣投資策略和嚴格的風險控制措施皆十分穩健和審慎。

在11月3日公司已公布，泰加保險已自今年10月28日起暫時停止承接從其他保險公司轉移的新的士保單，直至另行通知。而外幣投資從2020年中開始是泰加保險財務表現最重的利潤來源。公司認為泰加保險穩健的外幣投資将有利於其支持虧損的的士保險業務、有效支持香港的士業界有序發展。

公司認為任何短中長期被停止泰加保險的外幣投資，都可能對公司及泰加保險的財務表現產生不利影響。為減輕因泰加保險可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障其盈利能力，泰加保險將會認真考慮若干應急方案以提升其業務線的財務表現，包括但不限於停止接受其現有的士保險客戶的續保。

但在任何情況下，泰加保險將繼續為現有的士保單持有人提供服務；泰加保險希望能盡快恢復其外幣投資以支持其繼續為現有的士客戶提供續保，並盡快重新檢視以盡快恢復承接新的的士保險業務的可行性和方案；及為保持泰加保險的可持續發展以繼續支持香港的的士行業，公司將與保監局保持密切合作，盡快恢復泰加保險的外幣投資。

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