今年10月，股票基金指數升3.1%，混合資產基金指數升2%，固定收益基金指數跌0.1%。至於年初至今，股票基金指數升1.1%，混合資產基金指數升3.6%，固定收益基金指數跌0.9%。

今年10月，股票基金表現最佳是北美股票基金，回報5.9%；歐洲股票基金居次，回報4.8%；港股基金回報2.2%，日本股票基金表現最差，負回報3.1%。至於年初至今，北美股票基金回報22.6%；歐洲股票基金居次，回報18.8%，港股基金仍負回報7.7%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，北美形勢良好，但股價偏高，長遠而言，大中華股票類別基金值博率較高。陳又指，環球長期債息受各央行言論而出現回調，美匯偏強，低風險投資者仍可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。

其他報道

攻華策略有變？Louis Vuitton據報考慮在海南開設中國首家免稅商店

【李曉佳專欄】沒了新鮮感 海底撈還剩下什麼？

融創中國據悉正考慮出售文旅資產

滬指兩連升 全周升1.36%

據報中銀監將完成恒大與盛京銀行的調查 恒大曾升16%

路透社：平保擬減持汽車之家套現過百億

轉數快於11月14日進行系統維護

保監檢視期間暫停外幣投資 泰加︰不利財務表現或停接的士續保

東芝據報將宣布分拆為三家公司