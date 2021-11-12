駿隆：10月強積金人均賺5238元 美股基金單月回報5.9%
文章日期：2021年11月12日 15:50
駿隆表示，美聯儲局本月開始縮減購債，加息預期偏鴿，10月就業數據強勁，並通過1萬億基建方案，刺激美股持續創高。10月整體強積金市場出現正回報，該月強積金人均回報5238元，年初至今則回報4242元。
今年10月，股票基金指數升3.1%，混合資產基金指數升2%，固定收益基金指數跌0.1%。至於年初至今，股票基金指數升1.1%，混合資產基金指數升3.6%，固定收益基金指數跌0.9%。
今年10月，股票基金表現最佳是北美股票基金，回報5.9%；歐洲股票基金居次，回報4.8%；港股基金回報2.2%，日本股票基金表現最差，負回報3.1%。至於年初至今，北美股票基金回報22.6%；歐洲股票基金居次，回報18.8%，港股基金仍負回報7.7%。
駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，北美形勢良好，但股價偏高，長遠而言，大中華股票類別基金值博率較高。陳又指，環球長期債息受各央行言論而出現回調，美匯偏強，低風險投資者仍可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。
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