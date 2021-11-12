上半年EBITDA為56億迪拉姆，去年同期則是負值4300萬迪拉姆。期內阿聯酋航空共接收2架全新的A380客機 ，並在其機隊淘汰2架較舊的客機，以提高整體效率，減少碳足印。上半年共運載達610萬人次乘客，較去年同期升3.2倍。貨運量為110萬噸，升幅按貨運量計算，業務已恢復至疫情前水平的90%。

阿聯酋航空公司及集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德 ·本 ·賽義德 ·阿勒馬克圖姆表示，隨著各國開始放寬旅遊限制，集團各部門均錄得業務和需求增長，此趨勢於夏季顯著加速，並將在冬季及以後的日子繼續保持穩定增長。他又指出，上半年，集團持有人通過股權投資向阿聯酋航空注資25億迪拉姆，為集團業務復蘇的道路 持續提供強大支援。期內阿聯酋航空 Skycargo改善藥物冷鏈物流的基礎設施，在現設於杜拜機場、 經歐盟GDP認證的基礎設施中，增添 94個冷藏室物流托盤。截至今年7月為止，已通過其杜拜樞紐，成功運送超過1.5億劑疫苗。

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