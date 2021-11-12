阿聯酋航空集團去年虧損收窄六成 收入升逾八成
文章日期：2021年11月12日 15:58
阿聯酋航空集團公布截至9月底止半年業績，上半年收入按年升81％至247億迪拉姆（約524億港元）。虧損按年收窄60％至57億迪拉姆（約120億港元）。阿聯酋航空集團表示，業績大幅改善顯示出所有業務部門正經歷復蘇階段以及反映在新冠疫情下 ，日漸放寬的旅遊限制，航空運輸需求亦相應增加令收入恢復顯著增長。
上半年EBITDA為56億迪拉姆，去年同期則是負值4300萬迪拉姆。期內阿聯酋航空共接收2架全新的A380客機 ，並在其機隊淘汰2架較舊的客機，以提高整體效率，減少碳足印。上半年共運載達610萬人次乘客，較去年同期升3.2倍。貨運量為110萬噸，升幅按貨運量計算，業務已恢復至疫情前水平的90%。
阿聯酋航空公司及集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德 ·本 ·賽義德 ·阿勒馬克圖姆表示，隨著各國開始放寬旅遊限制，集團各部門均錄得業務和需求增長，此趨勢於夏季顯著加速，並將在冬季及以後的日子繼續保持穩定增長。他又指出，上半年，集團持有人通過股權投資向阿聯酋航空注資25億迪拉姆，為集團業務復蘇的道路 持續提供強大支援。期內阿聯酋航空 Skycargo改善藥物冷鏈物流的基礎設施，在現設於杜拜機場、 經歐盟GDP認證的基礎設施中，增添 94個冷藏室物流托盤。截至今年7月為止，已通過其杜拜樞紐，成功運送超過1.5億劑疫苗。
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