原材料價格方面，黃敏利稱銅和鋰等的大宗商品價格不斷上漲，目前難以預測未來半年的價格走勢波動，集團會按照情況調整策略。

另因應中美貿易戰影響，不少內地廠商撤出中國，惟黃敏利相信，傳統製造商仍有機會回流內地。他強調，敏華有足夠產能應對上述情況帶來的挑戰。黃敏利又指出，旗下越南工廠的效率較中國工廠低一點，要不是中美關稅問題，其實越南工廠並沒有太大優勢，強調當地的成本亦不低。

集團今年4月至9月之間的半年，成功在中國市場拓展1247間門店。黃敏利預期，明年的開店速度將會貼近今年，但強調「不要抱太大期望」，因為今年的開店速度較集團預期之快。集團將於明年迎來成立30周年，黃敏利坦言未有派發特別息的打算，集團雖然有足夠的現金流，但認為需要把現金留下來，以用於未來集團的擴充計劃。

敏華控股首席執行官馮國華指出，內地三、四線城市的發展潛力非常巨大，「好多人仍然未知道（功能梳化）這個玩意），集團有推廣的責任，未來3年至4年間仍有很多功夫要做。

敏華股價績後做好，今天收報12.68元，升3.43%。

記者：蔡穎霖

其他報道

阿聯酋航空集團去年虧損收窄六成 收入升逾八成

駿隆：10月強積金人均賺5238元 美股基金單月回報5.9%

Louis Vuitton據報考慮在海南開設中國首家免稅商店

【李曉佳專欄】沒了新鮮感 海底撈還剩下什麼？

融創中國據悉正考慮出售文旅資產

滬指兩連升 全周升1.36%

據報中銀監將完成恒大與盛京銀行的調查 恒大曾升16%