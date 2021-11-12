敏華控股：難預測原材料價格走勢 30周年不派特別息
文章日期：2021年11月12日 16:15
疫情拖累港口堵塞問題，主營梳化生意的敏華控股（1999）主席黃敏利於業績會議上表示，近期美國港口堵塞情況有所改善，供應鏈情況也見好轉，運費單價在過去兩周回落兩成，預計在聖誕節過後迎來海運淡季，供應鏈的運作會稍為明朗。
原材料價格方面，黃敏利稱銅和鋰等的大宗商品價格不斷上漲，目前難以預測未來半年的價格走勢波動，集團會按照情況調整策略。
另因應中美貿易戰影響，不少內地廠商撤出中國，惟黃敏利相信，傳統製造商仍有機會回流內地。他強調，敏華有足夠產能應對上述情況帶來的挑戰。黃敏利又指出，旗下越南工廠的效率較中國工廠低一點，要不是中美關稅問題，其實越南工廠並沒有太大優勢，強調當地的成本亦不低。
集團今年4月至9月之間的半年，成功在中國市場拓展1247間門店。黃敏利預期，明年的開店速度將會貼近今年，但強調「不要抱太大期望」，因為今年的開店速度較集團預期之快。集團將於明年迎來成立30周年，黃敏利坦言未有派發特別息的打算，集團雖然有足夠的現金流，但認為需要把現金留下來，以用於未來集團的擴充計劃。
敏華控股首席執行官馮國華指出，內地三、四線城市的發展潛力非常巨大，「好多人仍然未知道（功能梳化）這個玩意），集團有推廣的責任，未來3年至4年間仍有很多功夫要做。
敏華股價績後做好，今天收報12.68元，升3.43%。
記者：蔡穎霖
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