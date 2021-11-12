恒指今早高開274點，早段曾升最多279點，午後曾轉跌最多37點，收市升79點或0.32%，報25327點，高低波幅317點。成交金額1353億元，較上日減少0.7%，是周二985.74億元成交後最少；國指升65點或0.73%，報9114點。恒生科技指數收報6565點，升1.56%。

藍籌25隻升，33隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升4.72%，收報226.2元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.62%，收報289.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；海底撈（6862）跌9.01%，收報20.2元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.49%，收報162.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.25元，升9.6%；跌幅最大的是中芯（0981）收報22.6元，跌3.83%。

北水南下合計淨流出20.5億元，較上日減少26.84%，連續第2日流出，累計流出48.53億元，對上一次連續2日淨流出是11月9日。南水北上合計淨流入36.27億元人民幣，較上日減少57.87%，連續第2日流入，累計流入122.37億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多1.11%，高見25527.13點，是11月2日後最高。今日收市價則是10月29日後收市新高。恒指連升4日，累計升564.2點，對上一次連升4日是10月20日。不過今日轉為出現陰燭。

科指曾升最多2.16%，高見6604.1點，是10月26日6770.79點後最高。今日收市價是10月26日後收市新高。指數連升4日，累計升371.55點，對上一次連升4日是10月20日。同樣轉出現陰燭。

國指曾升最多1.52%，高見9186.07點，是10月26日9356.12點後最高。今日收市價是10月26日後收市新高，當日報9259.43點。指數連升4日，累計升320.64點，對上一次連升4日是10月20日。同樣轉為出現陰燭。

一周表現

恒指本周累升1.84%或457點，升幅是10月22日後最大，當時收市升幅為3.14%；本周表現最佳的是潤地（1109），累升19.51%，其次為龍湖（0960）及碧桂園服務（6098），分別升16.59%及13.71%。而表現最差的是蒙牛（2319），累跌4.41%，其次為吉利（0175）及長實集團（1113），分別跌4.34%及4.08%。

國指本周累升3.33%或293點，升幅是10月22日後最大，當時收市升幅為4.36%；本周表現最佳的是融創中國（1918），累升24.02%，其次為恒大（3333）及華潤置地（1109），分別升20.87%及19.51%。而表現最差的是蒙牛（2319），累跌4.41%，其次為吉利（0175）及海底撈（6862），分別跌4.34%及4.04%。

科指本周累升4.6%或289點，升幅是10月22日後最大，當時收市升幅為6.89%；本周表現最佳的是明源雲（0909），累升24.01%，其次為比亞迪電子（0285）及平安好醫生（1833），分別升21.98%及11.92%。而表現最差的是汽車之家（2518），累跌2.95%，其次為中芯（0981）及華虹半導體（1347），分別跌1.95%及0.76%。

午後消息股表現

融創中國（1918）據悉正考慮出售文旅資產。收報17.04元，跌1.05%。

據報中銀監將完成（3333）與盛京銀行（2066）的調查，恒大曾升16%。收報2.78元，升9.88%。盛京銀行收報6.8元，無升跌。

路透社：平保（2318）擬減持汽車之家（2518）套現過百億。中國平安收報58.65元，跌0.34%；汽車之家收報74.15元，跌0.74%。

保監檢視期間暫停外幣投資，泰加（6161）︰不利財務表現或停接的士續保。收報0.61元，升3.39%。

敏華控股（1999）上半年多賺32%，中期息0.13元。收報12.62元，升2.93%。

中芯（0981）伙國家集成電路基金組合營拓晶圓代工生產線，持股66%。收報22.6元，跌3.83%。

津上精密機床（1651）半年純利升至3.78億人幣創新高，派息0.4港元。收報11元，無升跌。

內房融資回暖，招商蛇口發30億人幣票據。內房個別發展，龍光地產（3380）收報7.97元，跌6.24%；世茂集團（0813）收報11.14元，無升跌；奧園（3883）收報2.65元，跌2.57%；合景泰富（1813）收報7.57元，升1.34%。

今早及隔晚消息股表現

阿里巴巴（9988）「雙11」成交額增8%，京東（9618）增28%，增幅齊低過去年。阿里巴巴收報162.4元，跌0.49%；京東收報329.6元，升5.17%。

拜登簽署安全設備法，收緊對華為中興（0763）等中國公司的限制。收報22.7元，跌0.22%。

友邦（1299）第三季新業務價值增長遜預期，除香港後集團NBV超過疫情前水平。收報83.2元，升0.3%。

多間公司公布業績，績前表現如下，新秀麗（1910）收報17.26元，升1.05%；譚仔國際（2217）收報3.56元，無升跌。

鴻承環保科技（2265）上市，定價1.02元。收報0.91元，跌10.78%。

傳退公房地產貸款，招行（3968）︰繼續支持房地產融資需求。收報64.85元，跌0.15%。

友邦（1299）第三季新業務價值增長遜預期，除香港後集團NBV超過疫情前水平。收報83.2元，升0.3%。

海底撈（6862）折讓7.97%配股，籌23億。收報20.2元，跌9.01%。

中芯（0981）上季多賺25%，調高全年收入增長目標至39%。收報22.6元，跌3.83%。

永旺（0984）租用啟德體育園商舖，將開設AEON STYLE零售店。見52周低1.33元，收報1.4元，跌2.78%。

裕元（0551）首三季純利轉虧為盈，賺9959.2萬美元。收報16.42元，跌0.97%。

瑞聲（2018）︰上季光學業務需求減弱，料今季恢復正常。收報33元，跌2.08%。

非凡中國（8032）首9個月綜合收益按年增1.3倍。收報1.62元，升4.52%。

德昌電機（0179）控股中期少賺7.5%。收報17.3元，跌3.35%。

騰訊減持恒騰（0136）套現8604萬，持股仍多於恒大（3333）。恒騰收報1.72元，跌15.69%。

寶勝國際（3813）首3季純利按年升2.3倍。收報1.22元，跌6.15%。

富智康（2038）首3季虧損收窄至673.6萬美元。收報1.25元，升0.81%。

華潤置地（1109）首十個月銷售金額增15%。收報34元，升2.1%。

破頂股表現

破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見63.8元，收報61.7元，升10.87%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.45元，收報1.42元，升4.41%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.78元，收報12.62元，跌3.96%；高偉電子（1415）創52周高，見7.51元，收報7.5元，升5.34%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.62元，無升跌；仁天科技控股（0885）停牌；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；創維集團（0751）創52周高，見6.36元，收報5.37元，跌12.11%；康師傅（0322）創52周高，見16.34元，收報15.86元，跌1.12%。

破底股方面

破底股包括，京城佳業（2210）創上市新低，見6.66元，收報7元，跌5.41%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.5元，收報27.8元，跌2.97%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.3元，收報8.32元，跌1.54%；安能物流（9956）創上市新低，見12.72元，收報12.9元，跌4.3%；電視廣播（0511）見52周低5.71元，收報5.87元，跌3.77%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.42元，跌0.7%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低17.24元，收報17.58元，跌1.46%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.295元，升1.72%；永旺（0984）見52周低1.33元，收報1.4元，跌2.78%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；中譽集團（0985）見52周低1.23元，收報1.43元，升16.26%。

異動股

上升異動股，包括，都市麗人（2298）收報0.72元，升30.91%；澳洲成峰高教（1752）收報0.189元，升16.67%；中譽集團（0985）見52周低1.23元，收報1.43元，升16.26%；浪潮國際（0596）收報3.96元，升15.12%；思摩爾（6969）收報39.5元，升14.49%；雷蛇（1337）收報2.54元，升13.9%；雲頂新耀（1952）收報44.3元，升13.88%；加達控股（1620）收報0.165元，升13.79%；協同通信（1613）收報0.215元，升13.16%；亞盛醫藥（6855）收報32.45元，升12.87%。

下跌異動股，包括，恒騰（0136）收報1.72元，跌15.69%；創維集團（0751）創52周高，見6.36元，收報5.37元，跌12.11%；鴻承環保科技（2265）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報0.91元，跌10.78%；彌明生活百貨（8473）收報0.25元，跌10.71%；通達（0698）收報0.28元，跌9.68%；海底撈（6862）收報20.2元，跌9.01%；映客（3700）收報1.44元，跌6.49%；龍光地產（3380）收報7.97元，跌6.24%；寶勝國際（3813）收報1.22元，跌6.15%。

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