回應國內限電政策對生產的影響，李澤群表示，限電措施對工廠的直接影響不大，由於工廠位於浙江，限電要求於9月才開始，以及集團於當區屬高價值的企業，幾乎沒有限電要求。李澤群又表示，限電情況不允許公司的客戶生產，導致客戶觀望或推遲機床出貨，且不會下新訂單。李澤群又表示，在10月8日時浙江當局已暫停所有限電要求，有利11月、12月的銷量。

在下游市場客戶收入方面，汽車行業銷售和氣動、液壓行業銷售均按年達明顯的增長，但與計算機、通訊有關的消費產品的3C行業按年收升23.5％，較去年下半年比較則跌11.4％。李澤群表示，去年下半年表現較好，當中仍有少量的5G訂單，惟今年上半年已經沒有5G訂單，未見有5G的動向。他形容，目前國內的5G發展似失去當初的勢頭，並坦言自己都不知道原因。

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