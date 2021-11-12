津上機床：料全年業績再創新高 下半年派息維持高水平
文章日期：2021年11月12日 17:19
津上機床（1651）上半年純利、收入均創歷史新高，集團副總裁兼執行董事李澤群表示，上半年業績達到公司創立以來，業績表現最好的一期，目前在手訂單有近4個月的收入，預計下半年訂單會持績增強，下半年業績亦接近上半年表現，料全年年度業績亦會創歷史新高。期內中期息每股0.4港元，李澤群表示，期內派息達上市以來半年度最高派息金額，料下半派息政策會維持高水平，預計與上半年派息相若，不過仍要視乎下半年銷售情況。
回應國內限電政策對生產的影響，李澤群表示，限電措施對工廠的直接影響不大，由於工廠位於浙江，限電要求於9月才開始，以及集團於當區屬高價值的企業，幾乎沒有限電要求。李澤群又表示，限電情況不允許公司的客戶生產，導致客戶觀望或推遲機床出貨，且不會下新訂單。李澤群又表示，在10月8日時浙江當局已暫停所有限電要求，有利11月、12月的銷量。
在下游市場客戶收入方面，汽車行業銷售和氣動、液壓行業銷售均按年達明顯的增長，但與計算機、通訊有關的消費產品的3C行業按年收升23.5％，較去年下半年比較則跌11.4％。李澤群表示，去年下半年表現較好，當中仍有少量的5G訂單，惟今年上半年已經沒有5G訂單，未見有5G的動向。他形容，目前國內的5G發展似失去當初的勢頭，並坦言自己都不知道原因。
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