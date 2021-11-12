截至今年9月底止，集團持續經營業務的營業額的上升，主要由於電子及揚聲器業務營業額較去年同期錄得64.2%的增幅，電池業務僅上升1.1%。此外，毛利率微跌是由於人民幣升值及多種原材料及部件的物料成本大幅增加，不過KEF銷售組合改善和音響系統產品銷售增加，部份抵銷了對毛利率的負面影響。

集團表示，下半年電池業務將持續受材料供應中斷、成本急升及船運等挑戰影響，專業揚聲器生產業務及單元業務早前因各地疫情爆發禁止人群聚集而受到重創，預計業務會持續復甦。另外，KEF憑著產品項目及進取的銷售拓展計劃，預料營業額將繼續增長。

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