事實上，衛龍早於今年5月已曾向港交所遞交招股書，欲衝擊「辣條第一股」。按主板上市規則，申請企業向港交所遞表時間超過6個月而未獲批，其招股書將會自動失效，需重新遞交新的財務資料。

資料顯示，衛龍2020年全年收入41.2億元（人民幣，下同），按年增長21.7%；利潤8.19億元，按年增長24.4%；毛利率按年增長1個百分點至38%。衛龍主營辣味休閒食品的研發、製造、銷售及經銷，產品有調味麵製品（包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒 及親嘴燒）、蔬菜製品（包括魔芋爽及風吃海帶）及豆製品及其他產品（包括軟豆皮、滷蛋及肉製品）。

公開資料顯示，衛龍上市前的投資者包括高瓴、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）創辦人馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金等，合共認購1.22億股，涉資5.49億美元。