Meta Platforms（美：FB）升4.01%，蘋果（美：AAPL）升1.43%，微軟（美：MSFT）升1.29%。周三掛牌上市的電動車初創Rivian（美：RIVN）升5.66%，有份投資Rivian的亞馬遜（美：AMZN）升1.52%。

特斯拉（美：TSLA）跌2.83%，路透引述監管備案文件顯示，行政總裁馬斯克在本周稍早出售了約50億美元的股票後，又出售了價值約6.87億美元的股票。

健康產品公司強生（美：JNJ）昨公布改組，準備把處方藥及醫療器械業務，與其增長緩慢的消費者業務分拆，成為兩家上市企業，強生升1.2%。

市場憂慮聯儲局會加快加息以壓抑通脹，油價受壓，紐約期油收報80.79美元，跌80美仙或0.8%，布蘭特期油收報82.17美元，跌70美仙或0.8%。金價上升，現貨金每盎司報1864.98美元，升0.16%，紐約期金收報每盎司1868.5美元，升4.6美元或0.25%。美元指數報95.12，跌0.06%。

港股ADR個別發展。ADR港股比例指數收報25,360點，升0.13%。匯控（0005）ADR收報折合約45.19港元，較港股收市跌0.25%，騰訊（0700）ADR收報折合約488.5港元，升約0.68%。