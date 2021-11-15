港股ADR升47點 夜期高水25點 卓珈、VTECH業績
文章日期：2021年11月15日 08:59
美股向上，港股ADR升47點或0.19%，報25374點，即月恒指夜期升43點，高水25點，報25353點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.31%，折合報486.72元；阿里巴巴（9988）升0.67%，折合報163.5元；美團（3690）跌0.26%，折合報289.06元；匯控（0005）跌0.26%，折合報45.18元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.22元。
道期現升0.111%；標期現升0.16%；納期現升0.26%。日股現升0.68%，韓股現升0.67%，澳股現升0.42%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，卓珈控股（1827）、VTECH（0303）等。
新東方（9901）：不再提供K-9學科類培訓服務，將產生重大不利影響。
融創中國（1918）折讓逾一成配股兼減持融創服務（1516），套現逾73億元。
中國奧園（3883）蝕讓西半山物業，套現9億元。
越秀交通基建（1052）獲批分拆REIT上市。
中海油（0883）獲受理A股發行申請材料。
花樣年（1777）據報提議延期一年付債息、刪除違約責任部分約定。
譚仔（2217）上半年經調整溢利升至1.47億，不派中期息。
卜蜂國際（0043）首9個月盈轉虧，蝕近1.3億。
金山工業（0040）中期純利較去年增14.6%，派息7.23港仙。
中國心連心（1866）化肥首9個月多賺逾2倍，達13億人幣。
中國據報擬慢慢拆解恒大（3333），料需時數年，恒大或可存活但會遭「瘦身」。
REDD：禹洲（1628）獲橡樹資本40億人幣貸款。
津上機床（1651）：料全年業績再創新高，下半年派息維持高水平。
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