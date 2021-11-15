恒指高開110點 受制20天線 新東方升0.24% 融創跌7.3%
文章日期：2021年11月15日 09:26
恒指今早高開110點或0.44%，報25437點，成交金額97億元；國指今早高開31點或0.35%，報9145點。恒生科技指數開市報6603點，升0.58%。
藍籌29隻升，12隻下跌，19隻無升跌。百威（1876）升2.15%，報21.4元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.1%，報84.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；碧桂園（2007）跌1.04%，報7.62元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.66%，報45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報26.4元，升2.52%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.06元，跌1.1%。
恒指受制於20天線(25438.06點)；科指高於20天線(6459.02點)，上試100天線(6736.65點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，卓珈控股（1827）無成交，報1.78元；偉易達（0303）開市報64.4元，升0.31%。
新東方（9901）：不再提供K-9學科類培訓服務，將產生重大不利影響。開市報17元，升0.24%。
融創中國（1918）折讓逾一成配股兼減持融創服務（1516），套現逾73億元。融創中國開市報15.78元，跌7.39%。融創服務開市報14.76元，跌10.87%。
中國奧園（3883）蝕讓西半山物業，套現9億元。開市報2.6元，跌1.89%。
越秀交通基建（1052）獲批分拆REIT上市。開市報4.8元，升0.21%。
中海油（0883）獲受理A股發行申請材料。開市報8.24元，升1.1%。
花樣年（1777）據報提議延期一年付債息、刪除違約責任部分約定。開市報0.335元，無升跌。
譚仔（2217）上半年經調整溢利升至1.47億，不派中期息。開市報3.65元，升2.53%。
卜蜂國際（0043）首9個月盈轉虧，蝕近1.3億。開市報1.09元，跌0.91%。
金山工業（0040）中期純利較去年增14.6%，派息7.23港仙。開市報0.63元，升1.61%。
中國心連心（1866）化肥首9個月多賺逾2倍，達13億人幣。開市報5.35元，升0.75%。
中國據報擬慢慢拆解恒大（3333），料需時數年，恒大或可存活但會遭「瘦身」。開市報2.8元，升0.72%。
REDD：禹洲（1628）獲橡樹資本40億人幣貸款。開市報0.86元，升1.18%。
津上機床（1651）：料全年業績再創新高，下半年派息維持高水平。開市報11元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.85元，開市報0.85元，跌6.59%。
異動股
上升異動股，包括，協同通信（1613）開市報0.235元，升9.3%；康希諾生物（6185）開市報170元，升6.92%；新秀麗（1910）開市報18.4元，升6.6%；三葉草生物（2197）開市報11元，升6.18%；心通醫療（2160）開市報5.45元，升3.81%；361度（1361）開市報3.67元，升3.38%；1957 & Co.（8495）開市報0.475元，升3.26%；融信中國（3301）開市報3.3元，升3.12%；敏華控股（1999）開市報13元，升3.01%；朝聚眼科（2219）開市報7.45元，升2.62%；時計寶（2033）開市報0.81元，升2.53%。
下跌異動股，包括，融創服務（1516）開市報14.76元，跌10.87%；融創（1918）開市報15.78元，跌7.39%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.85元，開市報0.85元，跌6.59%；時代鄰里（9928）開市報3.68元，跌3.16%；碧桂園服務（6098）開市報61.05元，跌2.48%；周生生（0116）開市報11.7元，跌2.01%；雷蛇（1337）開市報2.49元，跌1.97%；奧園（3883）開市報2.6元，跌1.89%。
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