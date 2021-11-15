內地10月住宅銷售價格按月延續跌勢
文章日期：2021年11月15日 09:42
國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，10月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續略降態勢，按年漲幅繼續回落。
據測算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.6%和0.1%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格和二手住宅銷售價格按月均下降0.3%，降幅比上月均擴大0.1個百分點。
據測算，10月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.0%和6.7%，漲幅比上月分別回落0.3和1.0個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.7%和2.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.8%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。
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