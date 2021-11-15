港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連升
文章日期：2021年11月15日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，跌0.37點子至0.07054%。
港元現報7.7928元貶值20點子，曾貶值最多20點子，報7.7928元，亦曾升值最多6點子，報7.7902元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.47點子至0.04214%；1星期HIBOR跌0.3點子至0.04643%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05732%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.17464%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.24042%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.33%。
美元指數現報95貶值0.128點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報0.08913%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0186%，終止連續5日擴闊，利差是2021年11月11日後最低，當日差距為-0.019%。
對上一次終止連續5日擴闊，是2021年11月03日，當日利差報-0.0207%。
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