券商︰融創系股權交易資金夠未來12個月還境外債
文章日期：2021年11月15日 12:11
融創中國（1918）遭大股東孫宏斌家族以每股15.18元配售3.35億股股份籌資50.33億元，另融創中國亦以每股14.75元減持融創服務（1516）籌23.1億元，雙雙大折讓近11%籌資，合計籌73.43億元。雖然孫宏斌私人將自有資金4.5億元借予集團發展，惟今日融創系大跌，前者融創中國早市跌9.27%，報15.46元，融創服務早市更要大跌13.65%，報14.3元，較融創減持價14.75元再低3.1%。
不過在現時市況下，雖然融創系大折讓進行股權交易，惟券商銀河聯昌指，三單交易合計籌得近14億美元（約109.2億港元），連同早前出售貝殼持股，料融創一共籌符近20億美元（約156億港元），認為已足夠集團償還其未來12個月的美元債及私募債，可以顯著地緩解市場對融創的流動性憂慮。
據該行資料，融創目前有面值約12億美元（約93.6億港元）的美元債於未來12個月到期，當中6億美元會於2022年6月到期，另6億美元會於2022年8月到期，故今次融創的行動已足夠未來12個月履行其離岸債務義務。
而進一步改善其資產負債表健康狀況，該行了解到公司或會進一步減持貝殼持股，並可能考慮出售其文旅部門的股權。
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