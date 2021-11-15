不過在現時市況下，雖然融創系大折讓進行股權交易，惟券商銀河聯昌指，三單交易合計籌得近14億美元（約109.2億港元），連同早前出售貝殼持股，料融創一共籌符近20億美元（約156億港元），認為已足夠集團償還其未來12個月的美元債及私募債，可以顯著地緩解市場對融創的流動性憂慮。

據該行資料，融創目前有面值約12億美元（約93.6億港元）的美元債於未來12個月到期，當中6億美元會於2022年6月到期，另6億美元會於2022年8月到期，故今次融創的行動已足夠未來12個月履行其離岸債務義務。

而進一步改善其資產負債表健康狀況，該行了解到公司或會進一步減持貝殼持股，並可能考慮出售其文旅部門的股權。

其他報道

三星李在鎔訪美 據報或決定170億美元芯片廠的選址

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連升

網傳王健林去世 萬達：屬謠言 已報警

內地10月工業增加值、零售好過預期 固投、地產投資增幅回落

特朗普國際酒店據報將以3.75億美元出售租用權

內地10月住宅銷售價格按月延續跌勢