個別科技股做好，騰訊（0700）、京東（9618）升近2%。醫藥、生物科技股做好，藥明生物（2269）、康希諾（6185）升3%、4%。個別消費股向好，新秀麗（1910）、敏華（1999）、波司登（3998）、頤海（1579）升逾3%。不過，內房、物管股受壓，融創（1918）配股後股價急挫近一成。融創服務（1516）、碧桂園服務（6098）跌逾半成。另電動車、新能源股等有沽壓。

敏華上半年收入按年增長超過五成，毛利率提高1.2個百分點至36.2%。期內集團在中國市場加速開店，專賣店店鋪數目淨增長1,247間，加上積極推動直播銷售等線上銷售渠道，帶動中國市場銷售入升五成；北美及歐州市場亦從疫情中復蘇，主營銷售分別錄得六成及九成的強勁增長。不過，銷售及行政等開支大增，純利增長32%但高過市場預期。

集團計劃通過併購進入定製、布藝沙發市場豐富產品，並積極提升產能應付需求，同時增加自製工序，加強成本管控，降低成本，均有助推動業績增長。股價方面，敏華業績後股價攀升，今早升至13.5元開始見到沽壓，短線回調有機會在12.5元整固再凝聚動力向上。

劉思明

投資版副主編