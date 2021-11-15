雲端平台助研發 微保險YAS明年料推3新產品
文章日期：2021年11月15日 15:10
踏上數碼轉型之路，不少新興企業採用雲端協作平台，以提高團隊生產力。微保險平台YAS科技總監黎健威稱，公司利用亞馬遜網路服務（AWS）的平台服務，透過其DevOps（開發維運）框架，產品開發時間由以往2至3個月，成功縮短至3至4周。黎健威預告，公司明年推出3款新產品，包括「FLY」、「WALKY」及「EVYE」，惟目前未有確實時間表。
黎健威表示，透過「AWS Activate」計劃，初創公司可以獲得抵用金及其他免費工具、資源等支援。據了解，該計劃2013年推出至2020年間，AWS對全球初創至提供10億美元（約78億港元）等值的抵用金。另黎健威指，YAS已在越南與馬來西亞設立營運點，部署進軍東南亞市場，相信AWS旗下生態系統有助推動YAS的業務成長。
YAS今年4月推出全球首個NFT（非同質化代幣）微保險「NFTY」，為歌手陳奐仁作品《Nobody Gets Me》的NFT承保。黎健威透露公司正就區塊鏈科技研究更多可能性，希望在用戶旅程當中做得更好。他介紹指，「例如使用YAS的產品可以賺取NFT，或者設計出YAS的代幣」，惟強調目前仍在構思當中，未有任何實際計劃，期待明年能推出相關產品。
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