七成大灣區初創料未來3年收入增25%
文章日期：2021年11月15日 15:26
貿發局及匯豐發布粵港澳大灣區初創調查，在8月至9月訪問308間以大灣區設立總部和辦公室的初創企業。調查指有71%受訪者預期，未來三年收入增長達25％以上，其中18％受訪者甚至預期增長將超過一倍。其中，以生物科技的初創對發展前景最有信心，近三成受訪者預期未來三年收入增長逾倍。
所遇的挑戰方面，有56%受訪者認為是資金是否充裕，另外有31%受訪者表示市場不確定性，和市場競爭激烈，是影響擴展計劃的主要因素。
有66.7%的香港初創公司，希望擴至市場至深圳，內地初創則有41.5%希望打入廣州，希望進入香港市場的只有26.8%。不過，有80%的受訪公司表示，會使用香港的專業服務，當中有76.3%指會使用銀行服務，有68.5%表示會使用會計和稅務服務。
香港和內地初創希望開拓海外市場佔比，分別為24%和9.8%。貿發局研究總監關家明指，三分二受訪企業為生產硬體設施，市場集中在大灣區相當正常，而且新冠肺炎疫情下，兩至三年內到海外開拓市場較困難，因此目前初創較實際是開拓大灣區市場。
其他報道
中國食品增持中糧可口可樂河北、內蒙古股權 涉資逾1.7億人幣