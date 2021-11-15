所遇的挑戰方面，有56%受訪者認為是資金是否充裕，另外有31%受訪者表示市場不確定性，和市場競爭激烈，是影響擴展計劃的主要因素。

有66.7%的香港初創公司，希望擴至市場至深圳，內地初創則有41.5%希望打入廣州，希望進入香港市場的只有26.8%。不過，有80%的受訪公司表示，會使用香港的專業服務，當中有76.3%指會使用銀行服務，有68.5%表示會使用會計和稅務服務。

香港和內地初創希望開拓海外市場佔比，分別為24%和9.8%。貿發局研究總監關家明指，三分二受訪企業為生產硬體設施，市場集中在大灣區相當正常，而且新冠肺炎疫情下，兩至三年內到海外開拓市場較困難，因此目前初創較實際是開拓大灣區市場。

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