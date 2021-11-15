許繹彬表示，近期新股上市幾乎都跌穿招股價，與去年「百花齊放」的情況相比，今年新股市場顯然失去氣勢，即使港交所引入SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，若大市氣氛持續淡靜，相信絕對無法與美國市場相提並論。此外，北交所首日開市10隻新股全線高開，集團研究部副經理黃澤航表示，初期流動性低容易「夾高」股價，而新股上市次日起會有漲跌幅限制，預期股價表現會漸趨平穩。

民意調查報告顯示，耀才散戶投資的股票市場首位為港股，較半年前跌11%至72%，美股則升6.5%至16.5%，A股輕微回落至8%；散戶最多獲利板塊為科技、內銀股，分別佔29.9%及12.4%，能源股則升5%至11%。至於對今年第四季港股走勢，近半散戶預期徘徊於24,000至26,000點，33%人看好，亦有18%人看淡。

其他報道

造謠王健林離世 今日頭條一用戶被禁

CSL：樂觀今年年底前能完成兩成5G滲透率

七成大灣區初創料未來3年收入增25%

雲端平台助研發 微保險YAS明年料推3新產品

滬指終止兩連升 創板指險守3400點

SPAC若推出料利便家族辦公室在港建生態圈

吉利汽車旗下富豪汽車考慮在歐洲興建第三座工廠

淡馬錫或暫停對中國科技公司的新投資 情願耐心等候

多相|csl聯MIRROR12子推298元、398元5G 月費計劃