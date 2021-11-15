耀才調查：下半年港股「一潭死水」 散戶轉炒美股
文章日期：2021年11月15日 16:05
本地傳統券商耀才證券（1428）公布「2022年大市前瞻民意調查報告」，集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年下半年港股「一潭死水」，出現本地投資者對港股失去信心、轉投美股市場的情況。被問到新股會否刺激大市交投，許指出，新股猶如「食飽飯買個包」，預料要待正股全日成交破2000億，新股市場才有望變回熾熱。至於本港首三季IPO集資規模跌出首三名，他表示，仍有信心今年全年會重回三甲。
許繹彬表示，近期新股上市幾乎都跌穿招股價，與去年「百花齊放」的情況相比，今年新股市場顯然失去氣勢，即使港交所引入SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，若大市氣氛持續淡靜，相信絕對無法與美國市場相提並論。此外，北交所首日開市10隻新股全線高開，集團研究部副經理黃澤航表示，初期流動性低容易「夾高」股價，而新股上市次日起會有漲跌幅限制，預期股價表現會漸趨平穩。
民意調查報告顯示，耀才散戶投資的股票市場首位為港股，較半年前跌11%至72%，美股則升6.5%至16.5%，A股輕微回落至8%；散戶最多獲利板塊為科技、內銀股，分別佔29.9%及12.4%，能源股則升5%至11%。至於對今年第四季港股走勢，近半散戶預期徘徊於24,000至26,000點，33%人看好，亦有18%人看淡。
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