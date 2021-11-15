新加坡健康食品SaladStop完成6920萬元融資 淡馬錫領投
文章日期：2021年11月15日 16:13
新加坡健康食品連鎖集團SaladStop!發公告表示， 公司最新完成1200萬新加元（6920萬港元）的B輪融資。今輪融資由新加坡投資者淡馬錫領投，新加投資者包括K3 Ventures、 East Ventures和微軟聯合創始人 Paul Allen 的 Vulcan Capital 跟投。現有投資者 DSG Consumer Partners 亦參與今輪融資。
SaladStop！於2009年成立， 主要提供植物性食品，集團品牌包括 SaladStop!、Heybo、Wooshi 和 GoodFoodPeople，採用線上和線下的混合模式，在亞太地區的7 個市場擁有69家門店。SaladStop！稱，疫情下同時推動SaladStop！的數字化發展，目前有超過五成的銷售額是來自網上。
SaladStop！ 的首席執行官兼聯合創始人 Adrien Desbaillet表示，今輪融資屬公司一個重要里程牌，證明公司在全球疫情大流行期間，顯示公司業務具韌性 。SaladStop！表示，這筆資金將有助擴張公司於亞洲的技術投資，計劃到 2025 年將業務新增至 4 個國家，並通過其云廚房模式擴展到一些二線城市。 該公司又表示，集團所提供植物性食品、採購可持續的原料和包裝設計，允許客戶以碳抵消他們的膳食。
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