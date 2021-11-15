恒指升62點 成交縮12% 20天線得而復失 北水第3日流出
文章日期：2021年11月15日 16:19
外圍向上，內地今早公布的數字好壞參半，大市高位拉鋸，恒指今早高開110點後，曾升最多155點，早市跌97點見全日低位，午後高低波幅維持於253點。恒指收市升62點或0.25%，報25390點，20天線(25435.7點)得而復失。科指高於50天線(6406.81點)，受制於100天線(6736.63點)。大市成交金額1185億元，較上日減少12.41%，是11月9日985.74億元成交後最少；國指跌28點或0.32%，報9085點。恒生科技指數收報6601點，升0.54%。
藍籌30隻升，27隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升3.24%，收報169.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.34%，收報85.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；碧桂園（2007）跌4.81%，收報7.33元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌1.62%，收報57.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報27.1元，升5.24%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報26.95元，跌4.26%。
北水南下合計淨流出15.29億元，較上日減少25.45%，連續第3日流出，累計流出63.81億元，對上一次連續3日淨流出是2021年10月28日。南水北上合計淨流入33.82億元人民幣，較上日減少6.74%，連續第3日流入，累計流入156.19億元。
午後消息股表現
香港電訊（6823）旗下CSL：樂觀今年年底前能完成兩成5G滲透率。收報10.62元，跌0.56%。
航企金輝（0137）旗下上季綜合溢利達1.5億，按年急升21倍。收報1.34元，無升跌。
中國食品（0506）增持中糧可口可樂河北、內蒙古股權，涉資逾1.7億人幣。收報2.79元，無升跌。
今早及隔晚消息股表現
內地首10月商品房銷售面積、銷售額、國房景氣指數均創今年新低。內房向下，合景泰富（1813）收報7元，跌7.53%；龍光地產（3380）收報7.33元，跌8.03%；世茂集團（0813）收報10.08元，跌9.52%；雅居樂（3383）收報5.61元，跌6.03%；富力（2777）見52周低4.03元，收報4.06元，跌9.98%。
北交所今開市，易會滿：資本市場改革發展的又一標誌性事件。港交所（0388）收報465.2元，升0.04%。中資券商向下，中金（3908）收報19.4元，跌2.9%；海通證券（6837）收報6.9元，跌1.15%；中信証券（6030）收報19.32元，跌1.53%；華泰證券（6886）收報11.56元，跌1.03%；中國銀河（6881）收報4.46元，跌1.11%；光大證券（6178）收報6.02元，跌0.82%；招商證券（6099）收報11.96元，跌1.48%；廣發証券（1776）收報13.06元，跌0.76%；國泰君安（2611）收報10.78元，跌0.74%。
多間公司公布業績，績前表現如下，卓珈控股（1827）收報1.82元，升2.25%；偉易達（0303）收報64.2元，無升跌。
新東方（9901）：不再提供K-9學科類培訓服務，將產生重大不利影響。收報17.06元，升0.59%。
融創中國（1918）折讓逾一成配股兼減持融創服務（1516），套現逾73億元。融創中國收報15.08元，跌11.5%。融創服務收報13.8元，跌16.67%。
中國奧園（3883）蝕讓西半山物業，套現9億元。收報2.35元，跌11.32%。
越秀交通基建（1052）獲批分拆REIT上市。收報4.81元，升0.42%。
中海油（0883）獲受理A股發行申請材料。收報8.12元，跌0.37%。
花樣年（1777）據報提議延期一年付債息、刪除違約責任部分約定。收報0.32元，跌4.48%。
譚仔（2217）上半年經調整溢利升至1.47億，不派中期息。創上市新高，見3.81元，收報3.19元，跌10.39%。
卜蜂國際（0043）首9個月盈轉虧，蝕近1.3億。收報1.1元，無升跌。
金山工業（0040）中期純利較去年增14.6%，派息7.23港仙。收報0.62元，無升跌。
中國心連心（1866）化肥首9個月多賺逾2倍，達13億人幣。收報5.12元，跌3.58%。
中國據報擬慢慢拆解恒大（3333），料需時數年，恒大或可存活但會遭「瘦身」。收報2.73元，跌1.8%。
REDD：禹洲（1628）獲橡樹資本40億人幣貸款。收報0.81元，跌4.71%。
津上機床（1651）：料全年業績再創新高，下半年派息維持高水平。收報10.98元，跌0.18%。
破頂股表現
破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見70.3元，收報68.2元，升10.53%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.66元，收報1.57元，升10.56%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.81元，收報3.19元，跌10.39%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.9元，收報2.87元，升3.24%；高偉電子（1415）創52周高，見7.66元，收報7.55元，升0.67%；新秀麗（1910）創52周高，見19.38元，收報18.6元，升7.76%；達力環保（1790）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升4.84%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；創維集團（0751）創52周高，見6.61元，收報6.47元，升20.48%；文化傳信（0343）創52周高，見0.88元，收報0.83元，升1.22%。
破底股方面
破底股包括，遠洋服務（6677）創上市新低，見3.41元，收報3.43元，跌8.53%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.068元，收報0.071元，跌2.74%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.133元，收報0.136元，跌2.86%；和譽（2256）創上市新低，見10.52元，收報10.84元，跌2.17%；安能物流（9956）創上市新低，見11.8元，收報12元，跌6.98%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.8元，收報0.83元，跌8.79%；中國燃氣（0384）見52周低17.14元，收報17.36元，跌1.25%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.091元，收報0.091元，跌1.09%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.95元，收報0.95元，跌4.04%；維他奶（0345）見52周低17.38元，收報17.6元，跌1.01%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，跌3.7%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.4元，跌1.41%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，跌1.39%；H&H國際（1112）見52周低15.78元，收報16.82元，升0.48%；遠東宏信（3360）見52周低7元，收報7.07元，跌1.53%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，騰盛博藥（2137）收報29.75元，升35.23%；加達控股（1620）收報0.21元，升27.27%；易緯集團（3893）收報0.485元，升24.36%；創維集團（0751）創52周高，見6.61元，收報6.47元，升20.48%；都市麗人（2298）收報0.85元，升18.06%；寶勝國際（3813）見52周低1.18元，收報1.41元，升15.57%；北控醫療健康（2389）收報0.106元，升12.77%；樂透互娛（8198）收報0.33元，升11.86%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.66元，收報1.57
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