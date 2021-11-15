外圍向上，內地今早公布的數字好壞參半，大市高位拉鋸，恒指今早高開110點後，曾升最多155點，早市跌97點見全日低位，午後高低波幅維持於253點。恒指收市升62點或0.25%，報25390點，20天線(25435.7點)得而復失。科指高於50天線(6406.81點)，受制於100天線(6736.63點)。大市成交金額1185億元，較上日減少12.41%，是11月9日985.74億元成交後最少；國指跌28點或0.32%，報9085點。恒生科技指數收報6601點，升0.54%。