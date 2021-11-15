集團指，簽立合併協議的同時，若干指定股份持有人，亦即累計佔Sol de Janeiro發行在外的普通股數目約70%的持有人簽立並向公司交付了一份支持協議，該等股份持有人同意以彼等持有的所有Sol de Janeiro普通股投票贊成批准合併協議及交易。此外，轉讓參與者同意將一部分股份轉讓，累計佔交割時Sol de Janeiro約17%的間接股權。

是次的總現金代價方面，集團在合併協議項下的應付總現金代價是基於Sol de Janeiro普通股100%股權價值4.5億美元（相當於約35.1億港元）計算。但有關金額將減去轉讓參與者將注入的股份總值，並可根據合併協議所載作出若干慣常調整。

歐舒丹指，交易符合集團建立優質美容品牌領先組合的策略。就品牌辨識度及身份、產品質素、管理能力及增長、盈利能力及現金產生前景而言，Sol de Janeiro策略上適合集團。Sol de Janeiro的線上地位及於美國的穩固身體護理業務與集團於所有主要地區建立強大品牌組合的平衡地理策略相輔相成。同時，Sol de Janeiro預期善用集團廣大國際地位擴展新市場，相信交易與集團現有業務策略相輔相成，將有利集團未來全球增長及盈利能力。

歐舒丹今日微跌0.18%，收報27.85元。

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