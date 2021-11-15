調查結果顯示，約三成大灣區初創計劃於未來三年擴展市場，香港初創尤其關注深圳的發展機會，而內地初創則希望打入廣州及中山市場。此外，逾八成大灣區初創滿意各自城市的創業生態系統，當中新零售業初創最為滿意，逾九成給予7分或以上，其次為新經濟、資訊科技與硬件製造，各逾八成半。

調查指出，超過八成大灣區初創預期未來三年會使用香港提供的服務，當中以銀行服務佔最多數，其次是會計、審計和稅務諮詢服務、會展和交易會，以及其他專業服務。研究亦指大灣區城市各有特點，例如香港擁有完善知識產權保護制度、穩健金融體系監管；深圳具備國家級科研設施及充裕研發人才；廣州擁有成熟的供應鏈和生產配套。

貿發局今年8至9月以網上及電話問卷，訪問了308家於2016年或以後成立、並在大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，涵蓋行業包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售，邀請他們就所在大灣區城市的「科研環境」、「營商環境」、「資金支援」及「創業支援」四大範疇作出評分；並與10位大灣區初創企業始創人、企業孵化器管理層和初創平台負責人訪談，了解他們對香港作為大灣區初創平台的看法。

其他報道

維珍妮發盈喜 料上半財年轉虧為盈

金源米業中期轉虧 錄少於1500萬元虧損

惠康伙「膳心連」推慈善捐米行動 冀一年籌500萬

證監會非執董杜淦堃出任投委會主席

騰訊連續兩日減持恒騰 再套現1.7億 持股仍多過恒大

平保首十個月保費收入跌半成

特步國際斥2400萬人幣購80個地庫車位

英皇國際與9間銀行簽署19.5億元無抵押銀團貸款協議

美政府擬拒絕英特爾使用四川廠區芯片 趙立堅：美方濫用國家力量

恒指升62點 成交縮12% 20天線得而復失 北水第3日流出

歐舒丹收購護理品牌Sol de Janeiro 83%股權

美政府擬拒絕英特爾使用四川廠區芯片 趙立堅：美方濫用國家力量

新加坡健康食品SaladStop完成6920萬元融資 淡馬錫領投

耀才調查：下半年港股「一潭死水」 散戶轉炒美股

造謠王健林離世 今日頭條一用戶被禁