貿發局調查：逾七成大灣區初創預期未來三年收入增25%
文章日期：2021年11月15日 18:29
貿發局及滙豐共同進行的一項調查發現，逾七成粵港澳大灣區初創企業預期未來三年收入增長達25%以上，其中18%受訪者甚至預期增長將超過一倍，對發展前景感到樂觀。當中，從事生物科技的初創最有信心，近三成人預期增長逾倍。
調查結果顯示，約三成大灣區初創計劃於未來三年擴展市場，香港初創尤其關注深圳的發展機會，而內地初創則希望打入廣州及中山市場。此外，逾八成大灣區初創滿意各自城市的創業生態系統，當中新零售業初創最為滿意，逾九成給予7分或以上，其次為新經濟、資訊科技與硬件製造，各逾八成半。
調查指出，超過八成大灣區初創預期未來三年會使用香港提供的服務，當中以銀行服務佔最多數，其次是會計、審計和稅務諮詢服務、會展和交易會，以及其他專業服務。研究亦指大灣區城市各有特點，例如香港擁有完善知識產權保護制度、穩健金融體系監管；深圳具備國家級科研設施及充裕研發人才；廣州擁有成熟的供應鏈和生產配套。
貿發局今年8至9月以網上及電話問卷，訪問了308家於2016年或以後成立、並在大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，涵蓋行業包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售，邀請他們就所在大灣區城市的「科研環境」、「營商環境」、「資金支援」及「創業支援」四大範疇作出評分；並與10位大灣區初創企業始創人、企業孵化器管理層和初創平台負責人訪談，了解他們對香港作為大灣區初創平台的看法。
其他報道
美政府擬拒絕英特爾使用四川廠區芯片 趙立堅：美方濫用國家力量
恒指升62點 成交縮12% 20天線得而復失 北水第3日流出
美政府擬拒絕英特爾使用四川廠區芯片 趙立堅：美方濫用國家力量
新加坡健康食品SaladStop完成6920萬元融資 淡馬錫領投