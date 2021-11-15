黃子欣表示，零件及貨櫃短缺問題非常嚴重。對於前者緊張的情況，他預料明年上半年有望放緩。貨櫃短缺方面，黃子欣形容今個月的貨運情況「放鬆咗」，因為大部分要在聖誕節應市的貨品已運送當中。至於明年貨運的情況會否改善，他坦言難以預測，惟認為未能回落至疫情前水平，「一定會比往年高」。

首席財務總監唐嘉紅指出，現時船運運費較疫情前上升3至4倍，雖然偉易達今年初已跟船公司簽約，對集團有不少影響。她續稱，旗下產品價格於今年初已上調，當然加幅不足以覆蓋成本上漲；另加幅已反映於本次業績報告當中。

集團預計，隨着銷售渠道庫存改善及新產品上架，電子學習產品和電訊產品下半年銷售額會回升，但由於全球材料短缺，承包生產服務的收入預料會按年下跌，並預期整體全年收入會較上一財政年度低，而全年毛利率會較上半年有所改善，但按年仍然會下跌。

偉易達今天收報64.2元，無升跌。

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