偉易達半年純利跌逾37% 全年派息視乎後續表現
文章日期：2021年11月15日 18:49
電子產品股偉易達（0303）今天公布，截至今年9月底止，集團半年收入按年微跌0.8%至11.15億美元（約86.97億港元），純利按年下跌37.8%至7690萬美元，主要受全球材料短缺、供應鏈受阻和成本上漲影響。派發中期息每股17美仙，按年持平。 集團主席黃子欣於業績會上表示，黃子欣稱，全年派息情況需視乎全年表現，多數維持90%以上派息率。
黃子欣表示，零件及貨櫃短缺問題非常嚴重。對於前者緊張的情況，他預料明年上半年有望放緩。貨櫃短缺方面，黃子欣形容今個月的貨運情況「放鬆咗」，因為大部分要在聖誕節應市的貨品已運送當中。至於明年貨運的情況會否改善，他坦言難以預測，惟認為未能回落至疫情前水平，「一定會比往年高」。
首席財務總監唐嘉紅指出，現時船運運費較疫情前上升3至4倍，雖然偉易達今年初已跟船公司簽約，對集團有不少影響。她續稱，旗下產品價格於今年初已上調，當然加幅不足以覆蓋成本上漲；另加幅已反映於本次業績報告當中。
集團預計，隨着銷售渠道庫存改善及新產品上架，電子學習產品和電訊產品下半年銷售額會回升，但由於全球材料短缺，承包生產服務的收入預料會按年下跌，並預期整體全年收入會較上一財政年度低，而全年毛利率會較上半年有所改善，但按年仍然會下跌。
偉易達今天收報64.2元，無升跌。
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