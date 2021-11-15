在35%預計會在未來使用加密貨幣或中央銀行數碼貨幣作為支付方式的受訪者中，當中包括有23%表示有計劃使用數碼貨幣購買部分商品和服務。有15%受訪者表示將會使用中央銀行數字貨幣 (CBDC)，高於8%人選擇的加密貨幣和5%人選的穩定幣（stablecons）。另外有近兩成表示沒有特別偏好並將會使用所有類型的數碼貨幣。

調查發現，有過6成人傾向使用中央銀行數碼貨幣基於貨幣受政府支持相對安全，以及更為穩定。過半港人表示加密貨幣轉換現金時無需課稅，是吸引他們使用加密貨幣的首要原因。

Worldpay 全球電子商務亞太地區總經理 Phil Pomford 表示，加密貨幣作為投資工具正在迅速普及，不過港人使用數碼貨幣支付生態的發展仍未成熟。他指出，部分行業對加密貨幣的需求大幅增加，例如非同質化代幣（NFT，Non-Fungible Token）市場因建基於區塊鏈分散式帳本技術，將會需要使用加密科技。

FIS 在今年九月向超過一千名十八歲以上的香港消費者進行調查。

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