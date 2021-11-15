不過，佳兆業控股未見發公告，並繼續停牌。至於提出復牌的佳兆業美好、佳兆業健康及佳兆業資本，則因應全系旗艦公司佳兆業控股未能支付金融產品付項，及終止派中期股息的交易，發出公告交代。該3間公司均指出，並沒有參與佳兆業控股的相關交易及交易方，業務經營正常，亦沒有從佳兆業控股獲得任何財務援助，因此就算佳兆業控股出現任何流動資金問題，將不會對營運產生任何重大不利影響。

至於從事物管業務的佳兆業美好則指，截至6月底止，向佳兆業控股提供物管及設備安裝服務的收益，佔其總收益的50%以下。截至今日，其繼續以符合現有慣例及11月4日的公告披露的相關協議條款之方式，向佳兆業控股的附屬及聯營公司提供服務。佳兆業美好繼續收取佳兆業控股的付款，收款時未見遇到任何重大延遲。

停牌前，佳兆業美好、佳兆業健康及佳兆業資本的最後收市價分別為15.1元、0.097元及0.46元。

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