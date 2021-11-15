佳兆業系3間公司明復牌 稱不涉佳兆業控股相關交易
文章日期：2021年11月15日 21:35
佳兆業控股（1638）一系4間公司較早前齊齊停牌，今晚該系其中3間公司，包括佳兆業美好（2168）、佳兆業健康（0876）及佳兆業資本（0936）均發公告指，將於明早復牌，並聲稱沒有參與佳兆業控股相關交易。佳兆業美好更指，向佳兆業控股提供物業管理及設備安裝服務，只佔上半年總收益50%以下，繼續收取付款，亦未見任何重大延遲，因此對營運無重大不利影響。
不過，佳兆業控股未見發公告，並繼續停牌。至於提出復牌的佳兆業美好、佳兆業健康及佳兆業資本，則因應全系旗艦公司佳兆業控股未能支付金融產品付項，及終止派中期股息的交易，發出公告交代。該3間公司均指出，並沒有參與佳兆業控股的相關交易及交易方，業務經營正常，亦沒有從佳兆業控股獲得任何財務援助，因此就算佳兆業控股出現任何流動資金問題，將不會對營運產生任何重大不利影響。
至於從事物管業務的佳兆業美好則指，截至6月底止，向佳兆業控股提供物管及設備安裝服務的收益，佔其總收益的50%以下。截至今日，其繼續以符合現有慣例及11月4日的公告披露的相關協議條款之方式，向佳兆業控股的附屬及聯營公司提供服務。佳兆業美好繼續收取佳兆業控股的付款，收款時未見遇到任何重大延遲。
停牌前，佳兆業美好、佳兆業健康及佳兆業資本的最後收市價分別為15.1元、0.097元及0.46元。
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