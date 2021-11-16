美股變動不大 道指跌12點 Tesla曾跌5%
文章日期：2021年11月16日 08:15
觀望習近平和拜登對話前夕，美股變動不大，外界對於雙方在重大問題上取得突破的期望很低。其他消息方面，兩位前地方聯儲行長預計美國將至少加息到3%，市場對加快減碼的預期升溫，美債息上升，10年期國債息升15.32個基點，報1.6145%。11月紐約州製造業指數增長超過預期，銷售價格指標升至十年來最高。馬斯克減持言論，Tesla曾跌最多5.3%，低見978.6美元，是10月25日944.2美元後最低，收市報1013.39美元，跌1.94%，連跌3日。
道瓊斯工業平均指數收跌12點，跌幅0.04%，報36087點。標普500指數收跌0.05點，跌幅0.01%，報4682點。納斯達克綜合指數收跌7點，或0.05%，報15853點。
聯合健康跌1.78%，報450.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低53點，而波音升5.49%，報233.09元，貢獻道指79點。
科技股方面，蘋果收市報150元，升0%，谷歌母公司Alphabet收市報2969.04元，跌0.15%，亞馬遜收市報3545.68元，升0.58%，Facebook收市報347.56元，升1.95%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報488點。德國DAX指數收漲0.34%，報16148點；法國CAC 40指數漲0.53%，報7128點；英國富時100指數收漲0.06%，報7351點。