觀望習近平和拜登對話前夕，美股變動不大，外界對於雙方在重大問題上取得突破的期望很低。其他消息方面，兩位前地方聯儲行長預計美國將至少加息到3%，市場對加快減碼的預期升溫，美債息上升，10年期國債息升15.32個基點，報1.6145%。11月紐約州製造業指數增長超過預期，銷售價格指標升至十年來最高。馬斯克減持言論，Tesla曾跌最多5.3%，低見978.6美元，是10月25日944.2美元後最低，收市報1013.39美元，跌1.94%，連跌3日。