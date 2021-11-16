《沽注一擲》Michael Burry終止沽空Tesla、ARK
文章日期：2021年11月16日 08:31
外電引述監管備案文件報道，電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management，截至9月底的第三季度，結束的交易包括沽空「契媽」Cathie Wood的旗艦基金ARK Innovation ETF、馬斯克的Tesla和最大的美國國債ETF「iShares 20+年美債ETF」。
不過報道亦提到，Burry仍可能使用場外期權來沽空它們，因為場外期權不會在上面這類文件中出現。
目前尚不清楚他這些沽空頭寸取得了多大的成功，因為該公司使用的看跌期權的完整細節從未公布。Burry上個月告訴CNBC，他已結束Tesla沽空頭寸，那個頭寸只是一項交易。
近日，Burry於Twitter對馬斯克減持置評稱，「他不需要現金，只是想賣掉Tesla股票」，他還發了一張Tesla的股價圖，顯示最新收盤價為1,033.42美元，上面還有一個箭頭，指向馬斯克稱Tesla股價「太高」之時。Burry又曾批評馬斯克對Rivian Automotive Inc. 的評論不正確，說他賣股的真正目的可能是償還個人貸款。
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