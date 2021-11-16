不過報道亦提到，Burry仍可能使用場外期權來沽空它們，因為場外期權不會在上面這類文件中出現。

目前尚不清楚他這些沽空頭寸取得了多大的成功，因為該公司使用的看跌期權的完整細節從未公布。Burry上個月告訴CNBC，他已結束Tesla沽空頭寸，那個頭寸只是一項交易。

近日，Burry於Twitter對馬斯克減持置評稱，「他不需要現金，只是想賣掉Tesla股票」，他還發了一張Tesla的股價圖，顯示最新收盤價為1,033.42美元，上面還有一個箭頭，指向馬斯克稱Tesla股價「太高」之時。Burry又曾批評馬斯克對Rivian Automotive Inc. 的評論不正確，說他賣股的真正目的可能是償還個人貸款。

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