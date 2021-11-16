港股ADR升47點 夜期低水37點 美期亞股向下 網易等業績
文章日期：2021年11月16日 08:52
美股向下，港股ADR升47點或0.19%，報25437點，即月恒指夜期跌22點，低水37點，報25354點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.31%，折合報486.72元；阿里巴巴（9988）升0.67%，折合報163.5元；美團（3690）跌0.26%，折合報289.06元；匯控（0005）跌0.26%，折合報45.18元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.22元。
道期現跌0.03%；標期現跌0.02%；納期現跌0.02%。日股現跌0.07%，韓股現跌0.23%，澳股現跌0.61%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，金軟（3888）、網易（9999）、中通快遞（2057）等。
佳兆業（1638）旗下的佳兆業證券突停內地客開戶，籲客戶周五前提走資金股票。
佳兆業系3間公司今復牌，稱不涉佳兆業控股相關交易。
中國東方航空（0670）上月載客量跌22%，新增2架飛機。
小鵬汽車（9868）獲批准持有易點出行及智鵬車聯網各50％股權。
東方表行（0398）盈喜，料半年純利按年升至少1.76倍。
偉易達（0303）半年純利跌逾37%，全年派息視乎後續表現。
新濠國際（0200）新濠影匯二期料2022年尾完工。
維珍妮（2199）發盈喜，料上半財年轉虧為盈。
金源米業（0677）中期轉虧，錄少於1500萬元虧損。
騰訊連續兩日減持恒騰（0136），再套現1.7億，持股仍多過恒大（3333）。
平保（2318）首十個月保費收入跌半成。
特步國際（1368）斥2400萬人幣購80個地庫車位。
英皇國際（0163）與9間銀行簽署19.5億元無抵押銀團貸款協議。
歐舒丹（0973）收購護理品牌Sol de Janeiro 83%股權。
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