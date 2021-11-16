恒指高開55點 升穿20天線 佳兆業美好復牌跌9.4% 恒騰跌4.6%
文章日期：2021年11月16日 09:26
習近平拜登視像會面，恒指今早高開55點或0.22%，報25446點，成交金額20億元；國指今早高開14點或0.17%，報9100點。恒生科技指數開市報6612點，升0.17%。
藍籌27隻升，14隻下跌，19隻無升跌。瑞聲（2018）升1.19%，報34.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.14%，報497.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；招商銀行（3968）跌0.77%，報64.5元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌0.39%，報463.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
恒生科技指數成份股13隻升，5隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報34.15元，升1.19%；跌幅最大的是京東（9618）開市報332元，跌1.13%。
恒指升穿20天線(25418.67點)，科指上試100天線(6724.63點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）開市報35.2元，無升跌；網易（9999）開市報178元，升1.08%；中通快遞（2057）開市報225元，無升跌。
佳兆業（1638）旗下的佳兆業證券突停內地客開戶，籲客戶周五前提走資金股票。佳兆業仍停牌。
佳兆業系3間公司今復牌，稱不涉佳兆業控股相關交易。佳兆業美好（2168）見52周低13.68元，開市報13.68元，跌9.4%；佳兆業健康（0876）無成交，報0.097元；佳兆業資本（0936）無成交，報0.46元。
中國東方航空（0670）上月載客量跌22%，新增2架飛機。無成交，報3.01元。
小鵬汽車（9868）獲批准持有易點出行及智鵬車聯網各50％股權。開市報190.5元，跌0.1%。
東方表行（0398）盈喜，料半年純利按年升至少1.76倍。開市報4.79元，升1.7%。
偉易達（0303）半年純利跌逾37%，全年派息視乎後續表現。開市報64.1元，跌0.16%。
新濠國際（0200）新濠影匯二期料2022年尾完工。開市報10.38元，升1.17%。
維珍妮（2199）發盈喜，料上半財年轉虧為盈。無成交，報4.86元。
金源米業（0677）中期轉虧，錄少於1500萬元虧損。見52周低0.51元，開市報0.51元，跌1.92%。
騰訊（0700）連續兩日減持恒騰（0136），再套現1.7億，持股仍多過恒大（3333）。恒騰開市報1.63元，跌4.68%。恒大（3333）開市報2.73元，無升跌；騰訊開市報497.4元，升1.14%。
平保（2318）首十個月保費收入跌半成。開市報58元，升0.52%。
特步國際（1368）斥2400萬人幣購80個地庫車位。開市報11.1元，升1.09%。
英皇國際（0163）與9間銀行簽署19.5億元無抵押銀團貸款協議。無成交，報1.05元。
歐舒丹（0973）收購護理品牌Sol de Janeiro 83%股權。開市報28.4元，升1.97%。
破底股方面
破底股包括，匯賢（87001）見52周低1.4元，開市報1.4元，無升跌；佳兆業美好（2168）見52周低13.68元，開市報13.68元，跌9.4%。
異動股
上升異動股，包括，中譽集團（0985）開市報1.7元，升12.58%；保利物業（6049）開市報50.5元，升10.62%；旭輝（0884）開市報4.76元，升4.16%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.21元，升3.45%；康希諾生物（6185）開市報169.8元，升2.85%；愛康醫療（1789）開市報7.7元，升2.67%；百富環球（0327）開市報6.63元，升2.63%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報17.64元，升2.56%；騰盛博藥（2137）開市報30.5元，升2.52%；晶門半導體（2878）開市報0.86元，升2.38%；晶苑國際（2232）開市報2.62元，升2.34%。
下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）見52周低13.68元，開市報13.68元，跌9.4%；中國黃金國際（2099）開市報24元，跌6.61%；恒騰（0136）開市報1.63元，跌4.68%；旭輝永升服務（1995）開市報13.84元，跌3.76%；鴻承環保科技（2265）開市報0.81元，跌2.41%；卡姆丹克（0712）開市報0.42元，跌2.33%；銀城國際（1902）開市報2.45元，跌2%；中國建築（3311）開市報7.55元，跌1.95%；金源米業（0677）見52周低0.51元，開市報0.51元，跌1.92%；安能物流（9956）平上市低位11.8元，開市報11.8元，跌1.67%。