孟瑋指出，人行及有關部門已於九月印發了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，其相關業務活動屬於非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。而虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，加之虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進中國產業結構優化、推動節能減排、如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

為落實整治「挖礦」工作，11月10日發改委亦召開虛擬貨幣「挖礦」治理專題視頻會議，通報虛擬貨幣「挖礦」監測和整治情況，部署了下一階段工作，要求各省區市切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對本地區虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。