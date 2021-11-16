今年8月起，遊戲監管政策密集出台，對未成年人保護、內容合規提出更高的要求。報道引述業內人士分析，近期一系列網遊監管政策下發，版號審核流程和標準亦需作出相應調整，或導致8月到10月的版號沒有正常下發。

報道又引述騰訊（0700）和中手游（0302）的員工指出，旗下遊戲的開發或上線進程確實有受到遊戲版號疑似暫停的影響。由騰訊遊戲代理、Epic Games開發的第三人稱射擊類遊戲《堡壘之夜》國服於官網宣布停止測試。據悉，《堡壘之夜》國服至今已免費測試3年，但因沒有取得網遊版號，始終沒有正式上線運營。

另外，報道提到，中手游內部人士亦指，公司原本下半年要上線的產品，也因為版號停發而延期。惟該人士指，今年中手游的佈局重點在於海外市場，所以國內市場網遊版號停發，影響的主要是公司原有國內市場的條線，對公司本年度業績增長影響不會很明顯。

手遊股半日普遍向上，騰訊升1.68%，收報500元；中手游升3.22%，報3.53元；網龍（0777）升0.7%，報17.24元；IGG（0799）升0.78%，報7.76元；心動公司（2400）升2.04%，報49.95元。

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