【有片：選股王】歐舒丹收購美國護理品牌 有望帶來增長動力
文章日期：2021年11月16日 12:31
恒指高開55點後反覆向上，以近半日最高位收市，收報25,658點，升267點或1.05%；大市成交偏淡，半日659億元。
科網、汽車做好，美團（3690）升2%，吉利（0175）升近4%。濠賭股大漲，銀娛（0027）大漲逾7%，走勢跑贏同業。物管股大彈，保利物業（6049）急升逾兩成。碧桂園服務（6098）升逾4%。內需消費股向好，農夫山泉（9633）升7%，升穿46元阻力，但要留意或受到市場憧憬周五恒指公司公布季度檢討結果有機會染藍所帶動，一旦落空，股價或大幅回吐。體育用品、家電、餐飲、啤酒股做好。此外，一眾低殘的醫藥、醫療或生物科技股繼續有追捧，海吉亞醫療（6078）、春立醫療（1858）偏好。生物科技股風險高，宜吼ETF投資。GX中國生科（2820）、華夏恒生生科（3069），前者下半年來跌幅相對溫和。另有5G、光伏股表現較強。
除了中資消費股，也可留意歐舒丹（0973）。公司宣布收購美國護理品牌Sol de Janeiro(SDJ)約83%股權，代價約4.5億美元。交易預計於今年底完成，明年初將開始業務合併。SDJ為北美增長最快的高端護膚品牌之一，收購將可為歐舒丹帶來增長動力，同時可以產生協同效應。股價方面，該股上月低位回升，逐步擺脫下半年來調整趨勢，今早借併購消息大漲，可候回調可於28元附近吸納，短線低收27元止蝕。
劉思明