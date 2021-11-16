近年一直做好戰時準備的港大無國界斜槓精英S，未等到那一刻, 年底卻已要遠走英倫。做了三十幾年人被迫要在三個多月內作出三個最重要的決定，但斜槓是優勢，黎明忠粉要同香港這個玻璃之城講聲「走先喇係咁先喇」。

開放型經濟對外不輕言開放，小島型生態硬變大型人工島，一片通關維穩聲中，電商界卻連環爆出負面消息，先後有Foodpanda送遞員罷工及HKTV Mall疑與水果貨商結怨，是否反映網企沒有採取周詳的逆周期營商策略(並有效傳導至下游)？當新常態變回somewhat舊常態，成本結構有變、或現金流周轉出現問題，疫後帶來的tailwind生意模式倒頭來變成阻力。

本土經濟遭遇近兩年的巨變過後如何被扭曲，大家應早已心中有數。雖然近月失業率的量已見反彈，但勞工市場的質變如何卻仍未清晰 - 食肆堂食回歸長遠削弱了外賣需求，但強制安心出行B轉C類餐廳短期又會否對foodpanda、戶戶送等有正面作用？木宰羊（美股DoorDash就表現搶鏡）。為向北通關谷針開工復課帶來副(負?)作用，難得官員只顧帶頭M+打卡，大玩藝術圍爐、政治Artwashing，靠元神和國際通關。

找子華神代言的一刻，能否預視當百分百強制安心出行後，物價通脹但車隊通縮？foodpanda今次事件對行業又會帶來什麼影響？若然是整體需求減少，則車手步兵們的bargaining power便相對有限。為通關而被強制自由之前，港人實行吃喝玩樂自求多福，筆者大膽估計，主題樂園本地人流將踏入高峰期，進場人數大爆發，目測連迪士尼木馬都轉快半個圈，實體活動正在加速。

而網商如何將成本壓力轉嫁至送遞員，未必即減每張單人工，或許是可以考慮延長糧期，AI能夠整合路線協助派單效率、但又是否懂得如何參與談判？有朝一日或許可以，但目前仍難以想像，元宇宙無多好炒也好, 玩家出完竅都要地方食飯。無論foodpanda談判結果如何，對戶戶送都有一定啟示作用。試當真式的演唱會或MV廣告投放來得更舒服、靈活、實際，但營運上也面對相同壓力吧。

趁經濟表面上反彈谷宣傳，或受通關大形勢影響的，又豈止本地網企或速遞業？在香港的「境外」中資互聯網券商又何嘗不是？只是出發點有所不同而已。

話說S的歡送大會，是借做證券的港漂J的家舉行，話題無聊地跳到富途被指「無牌駕駛」事件。雖然未至於等睇兩地證監聯手搗破無牌跨境券商，但中資互聯網券商卻真的像趕住大推特推。筆者聽聞，當中有券商早兩三個月前已主動度橋宣傳，個別近月來更見明顯加速催谷，開戶送美股已成基本盤。

認人唔認錢，走資是一回事，內地金融系統秩序是另一回事。綜合各方消息，本欄估計，最快今個月內便會先把 「無牌駕駛」 事件定性(或正名?), 要有個說法才再下達指令執行，也未必等到有意見稿之類。其他「罪名」或許還有數講，但互聯網券商若被打成是P2P資金池，便恐怕再難有翻身之日，而此刻最重要是做靚條數、複製富途到美國上市，即使因內地政策有變而要除牌，也是之後的事了。

有總部不在北角一帶的本港野豬(化名)證券董事便呻話，「我哋邊有咁多筆直」，早前開檔都有錢在中環站落下搵前主播拍的廣告，偶爾打下反擊還可以，但要長久打陣地戰便顯得有心無（財）力，難及近月來的微牛、長橋、喜鵲找KOL狂刷洗版，只好等等「下次再玩吖」。

筆者不想說出口的是，萬達王健林據稱確實是還健在，但內房俱樂部式的綜合企業發展方向已死，早年內房為首中資南下插旗染指證券行的門路又是否已者時關上？又或者要好像向市旺時分柝的物管子公司那樣斬纜抽資，或變相預備bank run。雖然本地RO生態不會從此斷鏈，但啤殼借殼現在聽起來彷彿已絕跡多時，當然無論如何也希望不要像野豬被人道毁滅。

久利生