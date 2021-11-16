恒指收市升322點或1.27%，報25713點，成交金額1310億元，較上日增加10.49%，是11月12日1353.92億元成交後最多；國指升140點或1.54%，報9225點。恒生科技指數收報6712點，升1.68%。

藍籌44隻升，14隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升6%，收報21.2元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.69%，收報297.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；創科實業（0669）跌2.54%，收報164.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報11.2元，升5.46%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報58.8元，跌3.05%。

恒指升穿20天線(25432.03點)上試100天線(26036.06點)；科指10天線(6403.46點)向上諨近50天線(6407.18點)，指數亦高見6724.95點，挑戰100天線(6725.63點)。

北水南下合計淨流出17.88億元，較上日增加16.99%，連續第4日流出，累計流出81.7億元。南水北上合計淨流入41.99億元人民幣，較上日增加24.15%，連續第4日流入，累計流入198.19億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.4%，是11月2日後最大升幅。今日高見25746.71點，是10月27日25795.17點後最高。今日收市報25713.78點，是10月26日後收市新高，當日報26038.27點。連升6日，累計升950.01點，對上一次連升6日是2月16日。

科指曾升最多1.88%，是11月12日後最大升幅。今日高見6724.95點，是10月26日6770.79點後最高。今日收市報6712.31點，是10月25日後收市新高，當日報6744.74點。連升6日，累計升518.33點，對上一次連升6日是2020年8月4日。

國指曾升最多1.57%，是11月11日後最大升幅。今日高見9228.17點，是10月26日9356.12點後最高。今日收市報9225.81點，是10月26日後收市新高，當日報9259.43點。

午後消息股表現

恒指本周五季檢，中金估京東系農夫山泉染藍。京東（9618）收報338元，升0.66%；京東物流（2618）收報30.55元，升1.5%；京東健康（6618）收報74.55元，升0.13%；農夫山泉收報48.35元，升7.44%。

恒大（3333）許家印加押第三間布力徑大宅，借8.2億。收報2.79元，升2.2%。

淡馬錫拋售阿里（9988）、滴滴，清倉新東方、百度（9888）。阿里巴巴收報165.2元，升2.29%；新東方（9901）收報16.72元，跌1.99%；新東方在線（1797）收報5.95元，升13.98%；百度收報168.9元，升1.44%。

路透社：雷蛇（1337）管理層擬以每股4元私有化，溢價近49%。收報2.82元，升11.46%。

中建富通（0138）悉售GBA集團（0261）29.19%持股。中建富通（0138）停牌；GBA集團創收報0.01元，無升跌。

興勝創建（0896）中期少賺8.8%，派中期息2.5仙。收報1.3元，無升跌。

中國國產網絡遊戲版號據報近期恢復審批，手遊股半日普遍向上。騰訊（0700）收報502.5元，升2.18%；網易（9999）收報183.1元，升3.98%。

H&H（1112）首三季收入微跌至81億人幣。收報17.1元，升1.66%。

今早及隔晚消息股表現

京東AI發起人、技術委員會主席周伯文據報已離職。京東（9618）收報338元，升0.66%。

嚴打國企機房涉虛幣「挖礦」行為，研徵懲罰性電價。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報8.81元，跌2.76%；栢能集團（1263）收報11.62元，跌7.19%；BC科技（0863）收報13.9元，跌0.43%；雄岸科技（1647）收報0.218元，跌2.24%。；美圖公司（1357）收報1.69元，跌3.98%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.132元，收報0.135元，跌0.74%；樂透互娛（8198）收報0.33元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）收報36.7元，升4.26%；網易（9999）收報183.1元，升3.98%；中通快遞（2057）收報226.8元，升0.8%。

佳兆業（1638）旗下的佳兆業證券突停內地客開戶，籲客戶周五前提走資金股票。停牌。

佳兆業系3間公司復牌，稱不涉佳兆業控股相關交易。佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.5元，跌10.6%；佳兆業健康（0876）收報0.122元，升25.77%；佳兆業資本（0936）見52周低0.36元，收報0.41元，跌10.87%。

中國東方航空（0670）上月載客量跌22%，新增2架飛機。收報3.02元，升0.33%。

小鵬汽車（9868）獲批准持有易點出行及智鵬車聯網各50％股權。收報191.1元，升0.21%。

東方表行（0398）盈喜，料半年純利按年升至少1.76倍。收報4.71元，無升跌。

偉易達（0303）半年純利跌逾37%，全年派息視乎後續表現。收報65.55元，升2.1%。

新濠國際（0200）新濠影匯二期料2022年尾完工。收報10.86元，升5.85%。

維珍妮（2199）發盈喜，料上半財年轉虧為盈。創52周高，見5.28元，收報5.14元，升5.76%。

金源米業（0677）中期轉虧，錄少於1500萬元虧損。見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%。

騰訊連續兩日減持恒騰（0136），再套現1.7億，持股仍多過恒大（3333）。恒騰見52周低1.47元，收報1.59元，跌7.02%。

平保（2318）首十個月保費收入跌半成。收報58.4元，升1.21%。

特步國際（1368）斥2400萬人幣購80個地庫車位。收報11.04元，升0.55%。

英皇國際（0163）與9間銀行簽署19.5億元無抵押銀團貸款協議。收報1.05元，無升跌。

歐舒丹（0973）收購護理品牌Sol de Janeiro 83%股權。創上市新高，見31.55元，收報31.4元，升12.75%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見31.55元，收報31.4元，升12.75%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見73.45元，收報61.35元，跌10.04%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.91元，收報2.82元，跌1.74%；高偉電子（1415）創52周高，見8.08元，收報7.92元，升4.9%；仁天科技控股（0885）停牌；旺旺（0151）創52周高，見6.39元，收報6.38元，升1.11%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；宏安（1222）創52周高，見0.079元，收報0.075元，升2.74%；易緯集團（3893）創52周高，見0.58元，收報0.58元，升19.59%；維珍妮（2199）創52周高，見5.28元，收報5.14元，升5.76%。

破底股方面

破底股包括，遠洋服務（6677）創上市新低，見3.32元，收報3.51元，升2.33%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.132元，收報0.135元，跌0.74%；和譽（2256）創上市新低，見10.38元，收報10.56元，跌2.58%；Uju Holding（1948）創上市新低，見6.11元，收報6.65元，升1.22%；安能物流（9956）創上市新低，見10.16元，收報10.72元，跌10.67%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.77元，收報0.86元，升3.61%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.091元，收報0.091元，無升跌；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.95元，無升跌；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；電視廣播（0511）見52周低5.4元，收報5.48元，跌4.36%；匯賢（87001）見52周低1.39元，收報1.39元，跌0.71%；恒騰（0136）見52周低1.47元，收報1.59元，跌7.02%；佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.5元，跌10.6%；佳兆業資本（0936）見52周低0.36元，收報0.41元，跌10.87%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.5元，跌7.41%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.122元，升25.77%；易緯集團（3893）創52周高，見0.58元，收報0.58元，升19.59%；保利物業（6049）收報54.4元，升19.17%；愛帝宮（0286）收報1.05元，升17.98%；遊萊互動（2022）收報0.086元，升17.81%；飛魚科技（1022）收報0.52元，升15.56%；神冠控股（0829）收報0.45元，升15.38%；新東方在線（1797）收報5.95元，升13.98%；康諾亞（2162）收報43元，升13.46%。

下跌異動股，包括，中國黃金國際（2099）收報21.2元，跌17.51%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，跌13.04%；都市麗人（2298）收報0.75元，跌11.76%；佳兆業資本（0936）見52周低0.36元，收報0.41元，跌10.87%；安能物流（9956）創上市新低，見10.16元，收報10.72元，跌10.67%；佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.5元，跌10.6%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見73.45元，收報61.35元，跌10.04%；寶勝國際（3813）收報1.27元，跌9.93%；邁博藥業（2181）收報0.98元，跌8.41%；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.5元，跌7.41%。

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