期內，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及餐飲服務活動業。

總就業人數由7月至9月的365.8萬人，上升至8月至10月的366.65萬人，增加約8 500人。8月至10月的總勞動人口為383.82萬人，與7月至9月的數字（383.86萬人）大致相若。

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的18.06萬人下跌至8月至10月的17.18萬人，減少約8800人。同期的就業不足人數亦由7.9萬人下跌至7.27萬人，減少約6300人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。他預期，勞工市場應會繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟復蘇的步伐。本地疫情穩定的情況和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，幾近冰封的訪港旅遊業仍然是制約因素。要為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實的基礎，社會各界應對2019冠狀病毒病疫情保持警惕，努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施。政府會繼續密切留意相關情況。

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