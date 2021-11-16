貝萊德：環球保險資金未來兩年將提高投資風險胃納
文章日期：2021年11月16日 16:40
資產管理公司貝萊德公布年度保險業調查結果，了解保險業界對來年的投資意向和業務重點，調查包括362個資深保險業者，可投資資產合共為27萬億美元。調查顯示，在未來12至24個月，有60%受訪者表示將擴大投資風險敞口，是為貝萊德自2015年追蹤該項目以來最高的水平。該行指，由於低息環境持續，保險公司被逼要投資更高息的固定資產和另類資產。
調查顯示未來12至24個月，有33%受訪者表示會提升另類資產配置，而隨着保險業者提高風險胃納，維持流動性仍然是優先考量，有41%表示將提升現金的配置。相對而言，只有25%投資者表示會提升股票的配置，同時也有25%指會減少配置股票，有23%投資者表示會增配固定收益資產，少於減配的30%。
受訪保險業者表示，包括私募基金、房地產等私人市場資產，在其投資組合總額的佔比，將由現時平均約11%上升至2023年的14%，所有受訪者均預期其私人市場資產的策略性配置比率將為5%或以上。貝萊德指，配置變化以私人市場資產最為明顯，主要在於此類資產兼具分散風險和回報潛力卓越的優點。
此外，貝萊德指全球保險業者對氣候變化風險的關注持續上升，有一半受訪業者表示，由於可持續發展投資能夠帶來較佳的風險調整後表現，因而把現有資產重新配置於可持續發展資產。有53%亞太區受訪者表示，因應對ESG（環境、社會和管治）風險的監管規定作出資產配置調整，亦有超過一半亞太區受訪者表示，曾在過去 12 個月基於 ESG的因素而放棄投資機會。
其他報道