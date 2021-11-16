調查顯示未來12至24個月，有33%受訪者表示會提升另類資產配置，而隨着保險業者提高風險胃納，維持流動性仍然是優先考量，有41%表示將提升現金的配置。相對而言，只有25%投資者表示會提升股票的配置，同時也有25%指會減少配置股票，有23%投資者表示會增配固定收益資產，少於減配的30%。

受訪保險業者表示，包括私募基金、房地產等私人市場資產，在其投資組合總額的佔比，將由現時平均約11%上升至2023年的14%，所有受訪者均預期其私人市場資產的策略性配置比率將為5%或以上。貝萊德指，配置變化以私人市場資產最為明顯，主要在於此類資產兼具分散風險和回報潛力卓越的優點。

此外，貝萊德指全球保險業者對氣候變化風險的關注持續上升，有一半受訪業者表示，由於可持續發展投資能夠帶來較佳的風險調整後表現，因而把現有資產重新配置於可持續發展資產。有53%亞太區受訪者表示，因應對ESG（環境、社會和管治）風險的監管規定作出資產配置調整，亦有超過一半亞太區受訪者表示，曾在過去 12 個月基於 ESG的因素而放棄投資機會。

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