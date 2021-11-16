他又指，政府在明年會大力培育發展產業，加快經濟適度多元。在推進現代金融業發展方面，澳門冀加快培育債券市場，積極發展財富管理及融資租賃業務，推進跨境人民幣結算中心建設，拓展綠色金融業務。在重新訂定《金融體系法律制度》方面，將取消現行的發債審批制度，引入投資銀行的牌照種類。

另澳門會以中醫藥研發製造為切入點，培育發展大健康產業。爭取更多中成藥產品獲得澳門上市許可，協助在澳門上市的中藥產品逐步進入內地市場。他亦希望發揮粵澳中醫藥科技產業園的產業聚集作用。他在施政報告內提到，會加強旅遊業與會展、體育、電商及文創等關聯產業的互動發展，推動大健康與旅遊業深度融合，協同創新旅遊產品，促進旅遊業提質發展。

在傳統博彩業方面，他說，會促進博彩業依法規範有序健康發展。完善各項博彩業法律法規，優化各項博彩監察程序及流程。當地會依法妥善推進博彩經營權重新競投的相關工作，並積極開拓更具市場競爭力的非博彩元素，持續推動幸運博彩承批公司適切承擔社會責任。

另外，為推動現代金融業發展。賀一誠在施政報告內提到，會配合落實構建電子圍網系統，並在不影響國家金融安全和外匯管理的前提下，爭取向粵澳雙方聯合發展的深度合作區企業，分階段開放資本賬戶。同時，澳門亦會向中央爭取在深合區發展現代金融業務的支持政策，重點推進澳門與深合區的跨境投融資及資金匯兌便利化，以吸引高增值企業在深合區集聚。當地亦會支持金融業界參與深合區建設，並擬引導私募機構支持深合區重點產業發展。

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