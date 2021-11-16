yuu聯同安聯、安達、恒生推保險計劃 涵蓋人壽、家居及車保
文章日期：2021年11月16日 17:17
去年推出的yuu獎賞計劃過往一直以在連鎖店消費、儲積分為主，計劃最新擴充服務至保險業。yuu用戶可於App內購買安聯保險、安達保險與恒生保險的保險計劃，同時賺取額外的yuu積分。
yuu保險現時特選3個保險類別，包括家居、私家車及人壽保險，稍後將推出更多保險計劃。yuu 獎賞計劃行政總裁 Danni Peirce 表示，自計劃推出以來，目前已錄逾370萬用戶登記，合作品牌超過90個，覆蓋全港逾2500家商店和食肆；是次yuu擴充服務，滿足顧客對一體化數碼平台日增的需求，並為計劃的發展立下重要里程碑。
透過投保yuu保險，會員每繳交保費1元，即可賺取1積分，而投保指定保險計劃更可於指定期間在萬寧、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreeSixty等品牌門市每1元消費，獲取1X額外積分。另yuu會員更可免費登記享有安達保險的「安達新冠疫苗保障」，一旦接種後出現不良反應或不幸確診，均可獲得保障。
為慶祝yuu保險登場，會員由明日（17日 ）至12月1日期間，透過yuu保險投保3項指定保險計劃的任何一項，即可賺取額外1萬yuu積分。
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