上述這些以LIBOR作為參考利率的合約中，有4%（1.6萬億元）會在LIBOR停止發布後到期並且欠缺完備的備用條款以作應對，締約方需要修訂這些合約，以列明LIBOR停止發布後會以哪些利率作為參考利率。而該些需要修訂的合約中，14%（2000億元）的合約所使用的LIBOR設置將會在今年後停止發布，故締約方須在今年年底前修訂這些合約。

截至今年9月底，需要修訂的LIBOR合約總金額為1.6萬億元，按年減少92%。阮國恒表示，當中屬於銀行的資產方，尚有涉及700至800張，大約面值為1000億元的合約於今年尾前需修訂，當中170多張屬於個人客戶、小型企業客戶相關，涉款約10億元，大多是有抵押的貸款，舉例指有香港客戶海外買樓，用英鎊LIBOR做基準做按揭，而私人銀行內仍有50多張生效中的投資產品合約，涉及3.28億元。餘下的400至500張合約是銀行的貸款合約，是向企業的貸款。

他又指，銀行準備LIBOR過渡的工作進展良好，截至9月底，銀行平均已完成這些計劃80%以上的工作。餘下的工作主要為修訂以美元LIBOR為參考利率的合約（主要的美元LIBOR設置將會繼續發布至2023年6月底）。

另外，阮表示，政府在機構債券發行計劃下明日會推出一個以港元隔夜平均指數（HONIA）為參考指標的1年期浮息票據，發行總額10億元。阮表示，這是推廣使用HONIA的一步，冀更多人認識以該利率做定價。不過，他指HONIA雖已被指定為香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率，但現沒有停止發布HIBOR的計劃，局方檢視過HIBOR報價機制，對此有信心，形容該兩個利率會是「雙軌指標」。

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