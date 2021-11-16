2021年，本港僱員的平均薪酬增長為2.5%，略高於企業在去年調查報告中預測的2.1%。儘管如此，企業預計2022年經濟復蘇將達致更高水平，預料薪酬將提高3.2%。考慮到明年的預期通脹因素（2.1%），預計2022年撇除通脹率後，本港僱員的實際薪酬增長將為1.1%，接近今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，亞太地區的僱主對於明年的經濟前景越來越樂觀，而且隨著全球開始逐步重新開放，企業和經濟整體上將有所改善。明年的預測結果亦進一步改善，更少數的企業預測會在2022年持續實施薪酬凍結，香港的數字從今年的18%下降到11%。

關禮廉續指，與其他臨近亞洲國家及地區的薪酬增長相比，香港依然落後。新加坡和台灣的僱員預計在2022年將看到更大幅度的薪酬增長，兩地的增長預計將達3.5%，而中國大陸僱員的預計平均薪酬增長則為5.8%。

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