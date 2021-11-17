美國零售等經濟數據表現強勁，美股隔晚早段再度逼近歷史新高。習拜會雙方聲明表述存在明顯差異，外電又指拜登及美官員都不會出席北京冬奧，美股升幅收窄。高盛預計美股牛市將持續下去，將標普500指數明年末目標位上調至5,100點。