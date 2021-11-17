數據利好美股轉升 道指升54點
文章日期：2021年11月17日 08:15
美國零售等經濟數據表現強勁，美股隔晚早段再度逼近歷史新高。習拜會雙方聲明表述存在明顯差異，外電又指拜登及美官員都不會出席北京冬奧，美股升幅收窄。高盛預計美股牛市將持續下去，將標普500指數明年末目標位上調至5,100點。
道瓊斯工業平均指數收漲54點，升幅0.16%，報36142點。標普500指數收漲18點，升幅0.39%，報4700點。納斯達克綜合指數收漲120點，或0.76%，報15973點。
家得寶升5.73%，報392.33美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻140點，而波音跌3.13%，報225.8元，拖低道指48點。
科技股方面，蘋果收市報151元，升0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2957.52元，跌0.38%，亞馬遜收市報3540.7元，跌0.14%，Facebook收市報342.96元，跌1.32%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報489點。德國DAX指數收漲0.62%，報16247點；法國CAC 40指數漲0.34%，報7152點；英國富時100指數收跌0.34%，報7326點。