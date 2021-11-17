港股ADR跌86點 夜期低水126點 百度、嗶哩嗶哩業績
文章日期：2021年11月17日 08:54
美股向上，港股ADR跌86點或0.34%，報25627點，即月恒指夜期跌48點，低水126點，報25588點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.15%，折合報503.25元；阿里巴巴（9988）跌0.75%，折合報163.96元；美團（3690）跌0.96%，折合報294.54元；匯控（0005）升0.29%，折合報45.93元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.25元。
道期現升0.102%；標期現升0.06%；納期現升0.04%。日股現跌0.16%，韓股現跌0.53%，澳股現跌0.2%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）等。
加密貨幣回落，比特幣跌穿60000美元，以太坊曾跌一成。留意區塊鏈相關股。
金茂（0817）售青島住宅地九成股權，套現24.27億人民幣。
萬國數據（9698）下調全年指引，上季虧損擴大5成。
內房三盛（2183）連沽兩商廈，套現6.21億人幣。
許家印據報注入70億人幣為恒大（3333）「續命」。另，許家印：現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸。
賀一誠：澳門《博彩法》修法完成諮詢，待匯總後進入制定法律階段。留意濠賭股。
騰訊再沽恒騰（0136）套現1.8億，持股量降至低過恒大。
雷蛇（1337）：管理層潛在私有化交易尚未達成共識。
網易（9999）上季多賺5%至39億人幣，績前升4%。
金山軟件（3888）上季純利跌到5.6億人幣。
其他報道