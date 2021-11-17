恒指低開45點 科指現「黃金交叉」
文章日期：2021年11月17日 09:28
恒指今早低開45點或0.18%，報25667點，成交金額37億元；國指今早低開43點或0.48%，報9182點。恒生科技指數開市報6672點，跌0.6%。科指10天線升穿50天線現「黃金交叉」。
藍籌9隻升，32隻下跌，19隻無升跌。藥明生物（2269）升3.27%，報113.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；平保（2318）跌1.97%，報57.25元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.81%，報295元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
恒生科技指數成份股4隻升，16隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報35.6元，升0.85%；跌幅最大的是網易（9999）開市報174元，跌4.97%。
恒指10天線(25201.72點)續向上逼近50天線(25206.85點)，上試100天線(26004.57點)。科指10天線(6443.35點)升穿50天線(6404.6點)及正向上逼近20天線(6467.63點)，指數續受制於100天線(6712.15點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報168.5元，跌0.24%；嗶哩嗶哩（9626）開市報691.5元，跌1%。
加密貨幣回落，比特幣跌穿60000美元，以太坊曾跌一成。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）開市報8.69元，跌1.36%；栢能集團（1263）開市報11.72元，升0.86%；BC科技（0863）、雄岸科技（1647）、美圖公司（1357）、信陽毛尖（0362）、樂透互娛（8198）無成交。
金茂（0817）售青島住宅地九成股權，套現24.27億人民幣。開市報2.44元，跌0.41%。
萬國數據（9698）下調全年指引，上季虧損擴大5成。開市報58.8元，無升跌。
內房三盛（2183）連沽兩商廈，套現6.21億人幣。無成交，報3.88元。
許家印據報注入70億人幣為恒大（3333）「續命」。另，許家印：現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸。開市報2.8元，升0.36%。
賀一誠：澳門《博彩法》修法完成諮詢，待匯總後進入制定法律階段。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報10.98元，升1.1%；美高梅中國（2282）開市報5.5元，升0.92%；澳博（0880）開市報6.3元，升0.8%；永利澳門（1128）開市報7.55元，升2.44%；銀河娛樂（0027）開市報46.15元，跌0.75%；金沙中國（1928）開市報19.52元，無升跌；信德（0242）開市報2.13元，跌0.47%。
騰訊再沽恒騰（0136）套現1.8億，持股量降至低過恒大。恒騰開市報1.59元，無升跌。騰訊（0700）開市報504元，升0.3%。
雷蛇（1337）：管理層潛在私有化交易尚未達成共識。開市報2.72元，跌3.55%。
網易（9999）上季多賺5%至39億人幣，績前升4%。開市報174元，跌4.97%。
金山軟件（3888）上季純利跌到5.6億人幣。開市報36.7元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見6.78元，開市報6.78元，跌0.44%。
異動股
上升異動股，包括，神冠控股（0829）開市報0.48元，升6.67%；堡獅龍（0592）開市報1.13元，升6.6%；理想汽車（2015）開市報127.3元，升6.08%；高鑫零售（6808）開市報3.65元，升3.99%；再鼎醫藥（9688）開市報696元，升3.42%；藥明生物（2269）開市報113.8元，升3.27%；JS環球生活（1691）開市報17.52元，升2.94%；小鵬汽車（9868）開市報196.6元，升2.88%；VESYNC（2148）開市報11.8元，升2.61%；合生（0754）開市報19.14元，升2.46%。
下跌異動股，包括，奧園（3883）開市報2.14元，跌8.15%；網易（9999）開市報174元，跌4.97%；雷蛇（1337）開市報2.72元，跌3.55%；恒基發展（0097）開市報0.36元，跌2.7%；中原建業（9982）開市報1.18元，跌2.48%；金科服務（9666）開市報37元，跌2.25%；東方證券（3958）開市報6.27元，跌2.03%；中國平安（2318）開市報57.25元，跌1.97%。