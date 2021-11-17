港元現報7.7876元貶值7點子，曾貶值最多15點子，報7.7884元，亦曾升值最多8點子，報7.7861元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.22點子至0.04286%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.04643%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.05875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.31點子至0.18292%；6個月期HIBOR升0.41點子至0.25179%；12個月期HIBOR升0.94點子至0.34506%。

美元指數現報95.943升值0.028點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.09113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0106%，連續2日擴闊，利差是2021年8月18日後最高，當日差距為-0.0103%

對上一次連續2日擴闊，是2021年11月09日，當日利差報-0.0207%。

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