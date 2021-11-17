中國據報建立初創「白名單」 加快取代美國技術
文章日期：2021年11月17日 11:07
《彭博》引述知情人士透露，中國正在加快實施取代美國和國外技術的計劃，低調地授權一個秘密的政府支持組織來審查和批准從雲到半導體等敏感領域的本地供應商，以建立初創「白名單」。
報道指，成立於2016年、為政府提供顧問的信息技術應用創新工作委員會（簡稱信創工委會），現已被北京委托幫助制定行業標準並培訓人員來操作受信任的軟件。該機構將制定和實施「信息技術應用創新」計劃。信創工委會將從該計劃下審查通過的一籃子供應商中進行選擇，為從銀行到存儲政府數據的數據中心等敏感領域提供技術。
知情人士稱，到目前為止，已有1800家中國個人電腦、晶片、網絡和軟件供應商被邀請加入該委員會。報道指，該組織今年以來已經認證了數百家本地公司為委員會的會員。
報道指，「白名單」的成員和目標予北京更多槓桿來在敏感領域取代外國科技公司，並加快幫助本土領軍企業實現科技自立、克服美國在網絡和晶片等領域實施的制裁。
Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang表示，「中國正在努力開發本土技術。」Wang指出，「現在越來越多的國內公司認同這一政治目標，這一努力變得更加嚴肅，因為沒有人能確定美國的技術可以避免美國的出口管制。」
中國工業和信息化部，以及負責監管信創工委會的中國電子工業標準化技術協會，沒有就報道作出回應。
其他報道
繼Tesla後 美電動車企Lucid擬於2025年前後在中國建廠