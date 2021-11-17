報道指，成立於2016年、為政府提供顧問的信息技術應用創新工作委員會（簡稱信創工委會），現已被北京委托幫助制定行業標準並培訓人員來操作受信任的軟件。該機構將制定和實施「信息技術應用創新」計劃。信創工委會將從該計劃下審查通過的一籃子供應商中進行選擇，為從銀行到存儲政府數據的數據中心等敏感領域提供技術。

知情人士稱，到目前為止，已有1800家中國個人電腦、晶片、網絡和軟件供應商被邀請加入該委員會。報道指，該組織今年以來已經認證了數百家本地公司為委員會的會員。

報道指，「白名單」的成員和目標予北京更多槓桿來在敏感領域取代外國科技公司，並加快幫助本土領軍企業實現科技自立、克服美國在網絡和晶片等領域實施的制裁。

Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang表示，「中國正在努力開發本土技術。」Wang指出，「現在越來越多的國內公司認同這一政治目標，這一努力變得更加嚴肅，因為沒有人能確定美國的技術可以避免美國的出口管制。」

中國工業和信息化部，以及負責監管信創工委會的中國電子工業標準化技術協會，沒有就報道作出回應。

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