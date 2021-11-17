據房車寶的APP顯示，APP內的資訊最近更新時間已是本月初，其後已似乎並無更新。值得留意的是，在今年初段恒大頻傳財困時，主席許家印曾在業績會上豪言，有意在今年內將「房車寶」（前身為恒房通）分拆上市，更將房車寶與去年於美上市的「貝殼（NYSE:BEKE）」相提並論，又計劃將秘密回購在2016年「斬件式」出售的恒大冰泉約49%股權，計劃再次包裝策劃上市。

在披露計劃將「房車寶」上市前，恒大更引入了超過163億港元的戰投，當中再包括其「大DEE會」老友鄭家純家族及趙令歡等人。

惟上述大計未竟全功，在龐大的債務壓力底下，集團於中期業績時披露已再次將恒大冰泉出售。在中期業績報告中，恒大承認資金存在壓力，出現借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險，並披露大規模向供貨商及承包商「以樓抵債」，涉資約251.7億元人民幣（下同），連同出售去年才回購的恒大冰泉49%股權等資產，單在過去約兩個月內，賣樓賣產還債及套現合共逾411億元。

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