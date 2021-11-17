恒指半日跌118點 伙科指受制100天線 北水轉淨流入
文章日期：2021年11月17日 12:08
習拜會後各自表述，恒指今早低開45點見半日高位，最多曾跌193點，高低波幅147點。恒指半日跌118點或0.46%，報25595點，成交金額620億元；國指跌51點或0.56%，報9174點。恒生科技指數收報6669點，跌0.64%。恒指、科指均受制於100天線。
藍籌11隻升，46隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升3.16%，收報170元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.9%，收報507元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；舜宇（2382）跌3.32%，收報221.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.55%，收報292.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報22.9元，升3.39%；跌幅最大的是攜程（9961）收報232.2元，跌4.84%。
恒指10天線(25194.46點)正上試50天線(25205.4點)，指數未升穿昨日高位，暫受制於100天線(26003.84點)。科指10天線(6443.02點)升穿50天線(6404.53點)上試20天線(6467.47點)，指數同樣未高過昨日高位，受制於100天線(6712.12點)。
北水南下合計淨流入1.53億元，終止連續4日流出，對上一次淨流入是11月10日。南水北上合計淨流入15.99億元人民幣，較上日減少61.93%，連續第5日流入，累計流入214.17億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報167.6元，跌0.77%；嗶哩嗶哩（9626）收報701元，升0.36%。
加密貨幣回落，比特幣跌穿60000美元，以太坊曾跌一成。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報8.87元，升0.68%；栢能集團（1263）收報12.06元，升3.79%；BC科技（0863）收報13.68元，跌1.58%；雄岸科技（1647）收報0.216元，跌0.92%；美圖公司（1357）收報1.7元，升0.59%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.131元，收報0.137元，升1.48%；樂透互娛（8198）收報0.33元，無升跌。
金茂（0817）售青島住宅地九成股權，套現24.27億人民幣。收報2.43元，跌0.82%。
萬國數據（9698）下調全年指引，上季虧損擴大5成。收報59.1元，升0.51%。
內房三盛（2183）連沽兩商廈，套現6.21億人幣。收報3.88元，無升跌。
據報恒大房車寶幾近解散 APP最後更新時間為本月初。許家印據報注入70億人幣為恒大（3333）「續命」。另，許家印：現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸。恒大收報2.8元，升0.36%。恒大汽車（0708）收報3.85元，跌1.03%。
賀一誠：澳門《博彩法》修法完成諮詢，待匯總後進入制定法律階段。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報10.58元，跌2.58%；美高梅中國（2282）收報5.6元，升2.75%；澳博（0880）收報6.31元，升0.96%；永利澳門（1128）收報7.38元，升0.14%；銀河娛樂（0027）收報46元，跌1.08%；金沙中國（1928）收報19.18元，跌1.74%；信德（0242）收報2.11元，跌1.4%。
騰訊再沽恒騰（0136）套現1.8億，持股量降至低過恒大。恒騰收報1.59元，無升跌。
雷蛇（1337）：管理層潛在私有化交易尚未達成共識。收報2.73元，跌3.19%。
網易（9999）上季多賺5%至39億人幣，績前升4%。收報176.4元，跌3.66%。
金山軟件（3888）上季純利跌到5.6億人幣。收報36.5元，跌0.54%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見199.1元，收報195元，升2.04%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見31.6元，收報30.6元，跌2.55%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.95元，收報2.74元，跌2.84%；高偉電子（1415）創52周高，見8.2元，收報8.17元，升3.16%；新秀麗（1910）創52周高，見19.5元，收報19.14元，升4.02%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；易緯集團（3893）創52周高，見0.62元，收報0.58元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見6.36元，收報6.48元，跌4.85%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.131元，收報0.137元，升1.48%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.95元，無升跌；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低5.31元，收報5.33元，跌2.74%；匯賢（87001）見52周低1.39元，收報1.39元，無升跌；恒安（1044）見52周低38.3元，收報38.35元，跌1.92%；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，堡獅龍（0592）收報1.23元，升16.04%；邁博藥業（2181）收報1.1元，升12.24%；新東方在線（1797）收報6.66元，升11.93%；敏實集團（0425）收報37.7元，升11.87%；太平洋酒吧（8432）收報0.063元，升10.53%；聯眾（6899）收報0.57元，升9.62%；鴻承環保科技（2265）收報0.94元，升9.3%；德昌電機（0179）收報19.32元，升9.03%；東陽光藥（1558）收報5.42元，升8.62%；耐世特（1316）收報10.92元，升8.55%。
下跌異動股，包括，世界華文媒體（0685）收報0.29元，跌12.12%；北控醫療健康（2389）見52周低0.089元，收報0.093元，跌10.58%；中國新城鎮（1278）收報0.087元，跌9.38%；首創鉅大（1329）收報1.12元，跌8.94%；太陽國際（8029）收報0.72元，跌7.69%；看通集團（1059）收報0.61元，跌7.58%；銀城國際（1902）見52周低2.33元，收報2.34元，跌6.77%；中國環保科技（0646）收報0.31元，跌6.06%；揚科集團（1460）收報0.5元，跌5.66%；藥明巨諾（2126）收報13.08元，跌5.63%；時代集團（1023）收報0.51元，跌5.56%。
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