習拜會後各自表述，恒指今早低開45點見半日高位，最多曾跌193點，高低波幅147點。恒指半日跌118點或0.46%，報25595點，成交金額620億元；國指跌51點或0.56%，報9174點。恒生科技指數收報6669點，跌0.64%。恒指、科指均受制於100天線。