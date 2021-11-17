科網股個別發展，騰訊（0700）升1%，美團（3690）跌近2%。汽車及部件股偏好，廣汽（2238）升6%，小鵬（9868）升2%，贛鋒（1772）升近半成。耐世特（1316）敏實（0425）升9%及12%。半導體股有追捧。內房股昨天反彈後有回吐。個別醫藥醫療或生物科技股連日做好有回吐，其中海吉亞醫療（6078）可趁低吸。

海吉亞是內地最大腫瘤醫療機構，過去通過自建、併購及第三方合作的形式擴張。截至今年中，集團經營9家民營醫院；管理2家非營利醫院，以及向18家合作醫院提供放療中心服務。集團通過標準化的業務及管理模式，將可以複製效率進一步擴大網絡及業務規模。放射治療為治療惡性腫瘤的其一主要方法，但目前在中國的滲透率只有約兩成，遠遠落後於西方國家約60%，市場空間龐大。股價走勢，海吉亞周初升破70元後攀升，今早升至76.75元回吐，預計於70元有支持可以吸納。低收20天線約67元止蝕。

劉思明

投資版副主編